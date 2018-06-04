Наталья Гордиенко показала сына Кристиана на фото

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Наталья Гордиенко растрогала поклонников своего таланта, разместив в Facebook фотографию, где она вышла на прогулку с сыном Кристианом, которому уже исполнилось 6 месяцев.
Фотоснимки Кристиана — довольно большая редкость в интернете, ведь известно, что знаменитая певица не спешит делиться со всем светом информацией о своей семейной жизни.
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Здесь она предпочитает скромность и домашний уют фанфарам и ослепительному свету софитов.
Вот и на семейном снимке видна только колясочка, лицо мальчика скрыто.
Наталья Гордиенко и Кристиан на фото расположились на качелях на зеленой лужайке в компании четвероногих друзей, среди которых и собака редкой для Кишинева породы акита-ину, той самой, к которой принадлежал и главный хвостатый герой фильма "Хатико: самый верный друг" с Ричардом Гиром.