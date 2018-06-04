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Без новостных передач из России: КС высказался по поводу скандального закона

© Fotolia / Karelin Dmitriy
Общество
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Тема:
Что будет с российскими телепередачами в Молдове (9)
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Молдавский Конституционный суд поставил точку в вопросе ретрансляции на территории республики новостных передач, в том числе российских.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Конституционный суд Молдовы отклонил обращение президента республики Игоря Додона и признал конституционными изменения, которые были внесены в Кодекс о телевидении и радио страны. Речь идет о поправках, разрешающих ретранслировать в республике новостные, информационно-аналитические, военные и политические передачи только из стран ЕС, США, Канады, а также из государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В декабре 2017 года депутаты повторно приняли отклоненный президентом страны закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Закон вступил в силу 12 февраля этого года.

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В обращении президента указано, что эти изменения в Кодексе о телевидении и радио противоречат многим положениям Конституции, в том числе — праву на свободу слова.

"Конституционный суд постановляет: во-первых, отклонить обращение президента Республики Молдова Игоря Додона. Во-вторых, признать конституционными закон от 22 декабря 2017 года о дополнении Кодекса о телевидении и радио Молдовы", — заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

По его словам, решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Согласно вступившим в силу нововведениям, за нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

Тема:
Что будет с российскими телепередачами в Молдове (9)

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Теги:
запрет на ретрансляцию, российские новостные передачи, запрет, Конституционный суд, Игорь Додон, Молдова
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