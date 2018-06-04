Работа для нового мэра Кишинева: кто защитит детей из столичного лицея

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. После того, как Sputnik опубликовал информацию о том, что сотни детей в Кишиневе ежедневно подвергаются опасности, переходя плохо отрегулированный участок дороги по пути в лицей имени Василе Лупу, в редакцию обратились гражданские активисты, решившие поделиться своей информацией об этой проблеме.

Напомним, что речь идет о недостаточном количестве пешеходных переходов на близких к территории школы участках улиц Тудора Стрижкэ и Петру Унгуряну. Там всегда оживленное автодвижение, а дети… если взрослые бывают не столь сознательны при пересечении проезжей части, то что уж говорить о школьниках!

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Блогер Андрей Тудос рассказал о том, что еще в 2017 году через улицу Стрижкэ близ развязки с улицами Христо Ботева и Индепенденций был "прорисован" пешеходный переход. Но затем, отмечает Тудос, оттуда, равно как и с соседних "пешеходок" были убраны соответствующие дорожные знаки.

"Пешеходы, однако, по привычке продолжают пересекать улицу в том месте, где когда-то был переход. Водители — кто вечно спешит, кто просто невнимателен — неприятно удивляются, когда им приходится пропускать пешеходов: знака-то, ведь, уже нет", — комментирует Тудос.

Так пешеходы, взрослые и дети, лишившись возможности безопасно пересекать проезжую часть в том месте, ежедневно рискуют, как минимум, душевным состоянием.

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