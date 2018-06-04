Как изменится статус русского языка в Молдове после решения КС

Судьи Конституционного суда высказались по поводу статуса русского языка в молдавском законодательстве, как языка межнационального общения в стране.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Конституционный суд Молдовы частично удовлетворил запрос депутатов Либеральной партии страны, однако признал устаревшим закон о функционировании языков на территории МССР. Что это значит, и изменился ли статус русского языка в республике?

© Sputnik / Rodion Proca Русский язык в правовом поле Молдовы: почему нам необходимо двуязычие

Заседание суда проходило на фоне протеста, организованного в защиту русского языка в Молдове. В акции приняли участие члены Партии социалистов и представители гражданского общества.

Либералы требовали отменить некоторые положения законов, регламентирующих статус русского языка как средства межнационального общения.

По мнению авторов обращения, функции русского и государственного языков частично совпадают, что не позволяет искоренить "русификацию" и "денационализацию" населения Молдовы.

Русский язык в правовом поле Молдовы: почему нам необходимо двуязычие>>>

"… (Во-первых), КС постановляет удовлетворить частично запрос депутатов парламента… Во-вторых, признать неконституционными статью 4 п. 2 Кодекса конституционной юрисдикции и статью 31 п. 2 Закона о Конституционном суде. В-третьих, признать устаревшим Закон о функционировании языков на территории МССР. В-четвертых, признать необоснованными остальные пункты обращения", — заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

По его словам, решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

При этом он не пояснил, что значит решение КС и посоветовал дождаться пояснения решения на сайте инстанции.

В тексте вердикта суда прописано, что устаревший закон предполагает его аннулирование.

"Конституционный суд объявил невозможным повод для обращения касательно этого закона", — отметили в КС.

При этом судьи подчеркнули, что "официальный характер государственного языка Республики Молдова не исключает перевода нормативных документов, принятых или изданных центральными органами власти Республики Молдова, на другие языки, а также гарантирования государством права на обучение на русском языке, публикации нормативных актов, официальных заявлений и другой важной информации, а также названий учреждений и общественных мест на русском языке".

"С этой точки зрения тексты оспариваемых законов не предусматривают публикацию нормативных актов, осуществление образовательного процесса или публикацию названий учреждений и общественных мест исключительно на русском языке, а, в первую очередь, на румынском языке, русский язык является последующим", — отмечено в тексте решения.

© Sputnik / Andrey Iglov Что будет с русским языком в Молдове

Как подчеркнули в КС, учитывая, что публикация нормативных документов, официальной информации, осуществление образовательного процесса, а также использование названий учреждений и общественных мест происходит в первую очередь на государственном языке, "то статья 13 Конституции не входит в противоречие" в этом смысле.

В решении также указано, что "проблема предполагаемой дискриминации национальных меньшинств, разговаривающих на других языках кроме русского, не должно приводить к тому, чтобы исключать русский язык из оспариваемых законов". В своем решении судьи КС ссылаются и на Парижскую хартию Новой Европы.

Депутаты парламента от Либеральной партии зарегистрировали в январе 2018 года запрос о рассмотрении конституционности ряда положений законов: "О функционировании языков", "О способе публикации и вступлении в силу официальных документов", "О принятии регламента парламента" и других.