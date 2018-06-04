Додон обещает: русский язык останется языком межнационального общения

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заверил жителей страны и международных партнеров, что молдавский язык был, есть и останется государственным языком, а русский — языком межнационального общения в республике.

© Sputnik / Irina Leahova Подорожают ли лекарства, если аннотации к ним будут переводить на русский язык

В понедельник Конституционный суд высказался по поводу обращения депутатов Либеральной партии Молдовы. В частности, либералы требовали отменить некоторые положения законов, регламентирующих статус русского языка как средства межнационального общения. По мнению авторов обращения, функции русского и государственного языка частично совпадают, что не позволяет искоренить "русификацию" и "денационализацию" населения Молдовы. КС удовлетворил запрос либералов частично, постановив признать устаревшим Закон о функционировании языков на территории МССР.

Додон написал на своей странице в соцсети Facebook, что категорически осуждает "очередное антинародное, антиконституционное решение Конституционного суда о признании "устаревшим" Закона".

"Положения этого Закона, принятого Верховным Советом Молдавской ССР в 1989 году, являются краеугольным камнем общенационального консенсуса в полиэтническом молдавском обществе. Молдавский язык в качестве государственного и русский язык как язык межнационального общения — это та формула, на которой было построено здание молдавской государственности", — подчеркнул Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari У здания КС проходит акция в поддержку русского языка

По его словам, любые попытки разрушить этот исторический консенсус могут привести к самым непоправимым последствиям.

"Сегодняшнее решение Конституционного суда — это очередной политический демарш со стороны лиц, имеющих гражданство другого государства. Либеральная партия, политическое формирование с рейтингом менее 1%, не может решать судьбу единого многомиллионного народа нашей страны, в состав которого входят многие этнические группы", — добавил лидер республики.

Додон отметил, что как президент Молдовы, как гарант соблюдения прав и свобод каждого гражданина страны, он будет настаивать на незыблемости положений Закона о функционировании языков, "который продолжает действовать в нашей стране, Конституции Республики Молдова, а также Концепции национальной политики Республики Молдова, принятой парламентом РМ в 2003 году".

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"Заверяю всех граждан Молдовы и наших международных партнеров: молдавский язык был и останется государственным языком в Республике Молдова, а русский — языком межнационального общения в нашей стране", — заключил Додон.