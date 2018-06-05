Сотрудничество Молдовы с НАТО: армию республики ждут изменения

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. В рядовом составе национальной армии Молдовы грядут значительные изменения. Министерство обороны страны предлагает увеличить градацию среди солдат и сержантов. Соответствующие поправки в ряд законодательных актов ведомство вынесло на публичное обсуждение. Таким образом, в Молдове могут появиться солдаты первого, второго и третьего классов. Как отмечают в министерстве, солдат третьего класса будет находиться в этом звании полгода. Солдаты второго и третьего классов — пробудут в звании один год.

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Разделение на классы ожидает и сержантский состав. В него войдут капрал, сержант первого, второго и третьего класса, а также старший сержант и главный сержант. Звания капрала и сержанта третьего класса будут присваиваться на два года. Звание сержанта второго и первого класса, а также старшего сержанта — на три года.

Вместе со вступлением закона в силу некоторые военнослужащие национальной армии получат новые звания. Таким образом, плутоньер-адъютант станет сержантом первого класса, старший плутоньер сержантом второго класса, плутоньер — сержантом третьего класса, старший сержант — капралом, сержант — солдатом первого класса, а нынешние капралы и младшие сержанты — станут солдатами второго класса. Обычный солдат, в свою очередь, станет солдатом третьего класса.

Еще одна поправка, предложенная министерством обороны Молдовы, касается уровня образования военнослужащих. Ранее от службы отстранялись те граждане, кто так и не получил полное среднее образование, и после истечения контракта располагал только гимназическим образованием. В целях сокращения безработицы это положение закона может быть отменено.

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Одной из причин, по которой профильное министерство предлагает новую градацию рядового состава, названо сотрудничество с Североатлантическим Альянсом. Изменения вписываются в план действий партнерства Республика Молдова с НАТО на 2017-2019 годы.