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Дом по адресу Кишинев, улица 31 Августа 1989 года, 62

Власти Кишинева отреагировали на призыв спасти жилой дом в центре города

© Sputnik / Очевидец
Общество
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Тема:
Тайны Кишинева (38)
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В Кишиневе жилой старинный дом находится под угрозой обрушения – что происходит там на самом деле?

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik, Николай Костыркин. Жителей Кишинева не на шутку взволновала проблема жильцов дома по адресу улица 31 Августа 1989 года, 62. Этот памятник архитектуры местного значения, как считают некоторые граждане, может в любой момент рухнуть из-за возведения новостроя в непосредственной близости от него.

Трамвай на центральной улице Кишинёва
CC0 / Domeniu public
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Как сообщила корреспонденту Sputnik Олеся Горша, одна из жильцов этого дома, "местные власти закрывают глаза на происходящее несмотря на то, что абсолютно все компетентные структуры были письменно оповещены о прямой угрозе человеческим жизням".

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По словам женщины, строительство, несущее угрозу людям, продолжается уже год, и никаких реальных мер по обеспечению безопасности граждан до сих пор не было предпринято.

За разъяснением ситуации Sputnik обратился к муниципальному советнику, директору Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Иону Штефэницэ.

"Да, я знаком с этой проблемой. Строительство нового здания в этом месте (юридический его адрес — улица 31 Августа 1989 года, 60 — ред.) скоординировано с советом по памятникам при министерстве образования, культуры и исследований. Заказчик строительства предпринял все меры по восстановлению поврежденных участков памятника архитектуры. Не согласен с мнением о том, что это здание вот-вот упадет", — отметил Штефэницэ.

Он уточнил, что восстановительные работы были произведены только в тех квартирах и других помещениях дома, куда был обеспечен доступ.

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"Проблема осталась лишь в отношении квартиры № 24, где живет дама, которую вы ранее цитировали, — Олеся Горша. В апреле 2018 года я составил протокол по факту необходимых работ по восстановлению и дал рекомендации по их выполнению", — добавил Штефэницэ.

Чиновник заметил, что, по его данным, трещины в жилом доме, о которых идет речь, в большинстве своем были зафиксированы еще до начала строительства соседнего здания, а некоторым из этих трещин уже лет 10.

"На фасаде исторического здания незаконно установлены системы охлаждения воздуха, рекламные панно. Думаю, что жильцам в течение последних нескольких лет нужно было сообща привести свой дом в порядок", — заключил Штефэницэ.

После этого корреспондент Sputnik решил "напроситься в гости" в упомянутую квартиру, чтобы ее хозяева смогли наглядно подтвердить свою точку зрения о вреде, нанесенном строителями их жилищу. О результатах этой встречи Sputnik обязательно проинформирует своих читателей.

Тема:
Тайны Кишинева (38)

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Теги:
исторические здания, стройка, дом, обрушение, Олеся Горша, Ион Штефэницэ, Молдова, Кишинев, Общество
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