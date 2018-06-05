Власти Кишинева отреагировали на призыв спасти жилой дом в центре города

В Кишиневе жилой старинный дом находится под угрозой обрушения – что происходит там на самом деле?

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik, Николай Костыркин. Жителей Кишинева не на шутку взволновала проблема жильцов дома по адресу улица 31 Августа 1989 года, 62. Этот памятник архитектуры местного значения, как считают некоторые граждане, может в любой момент рухнуть из-за возведения новостроя в непосредственной близости от него.

Как сообщила корреспонденту Sputnik Олеся Горша, одна из жильцов этого дома, "местные власти закрывают глаза на происходящее несмотря на то, что абсолютно все компетентные структуры были письменно оповещены о прямой угрозе человеческим жизням".

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По словам женщины, строительство, несущее угрозу людям, продолжается уже год, и никаких реальных мер по обеспечению безопасности граждан до сих пор не было предпринято.

За разъяснением ситуации Sputnik обратился к муниципальному советнику, директору Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Иону Штефэницэ.

"Да, я знаком с этой проблемой. Строительство нового здания в этом месте (юридический его адрес — улица 31 Августа 1989 года, 60 — ред.) скоординировано с советом по памятникам при министерстве образования, культуры и исследований. Заказчик строительства предпринял все меры по восстановлению поврежденных участков памятника архитектуры. Не согласен с мнением о том, что это здание вот-вот упадет", — отметил Штефэницэ.

Он уточнил, что восстановительные работы были произведены только в тех квартирах и других помещениях дома, куда был обеспечен доступ.

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"Проблема осталась лишь в отношении квартиры № 24, где живет дама, которую вы ранее цитировали, — Олеся Горша. В апреле 2018 года я составил протокол по факту необходимых работ по восстановлению и дал рекомендации по их выполнению", — добавил Штефэницэ.

Чиновник заметил, что, по его данным, трещины в жилом доме, о которых идет речь, в большинстве своем были зафиксированы еще до начала строительства соседнего здания, а некоторым из этих трещин уже лет 10.

"На фасаде исторического здания незаконно установлены системы охлаждения воздуха, рекламные панно. Думаю, что жильцам в течение последних нескольких лет нужно было сообща привести свой дом в порядок", — заключил Штефэницэ.

После этого корреспондент Sputnik решил "напроситься в гости" в упомянутую квартиру, чтобы ее хозяева смогли наглядно подтвердить свою точку зрения о вреде, нанесенном строителями их жилищу. О результатах этой встречи Sputnik обязательно проинформирует своих читателей.