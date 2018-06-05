Список улиц, где во вторник отключат электроэнергию

Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Публикуем список улиц в Кишиневе, где отключат электричество:

Центр:

— улицы А. Пушкина 1-13, 2-20, А. Матеевича 52, 60, 65-77, А. Щусева 64, 65, 67, 64B, Букурешть 67, 71, 71/1, 73, Колина Пушкин 17, М. Когэлничану 39, 65, 58-68, Митрополита Бэнулеску-Бодони 4-8, 5-9, 47, Университэций 34 — в период с 09:00 — 17:00;

— ул. В. Погор 2 — в период с 09:30 — 17:00.

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 — в период с 09:20 — 18:00;

© Sputnik / Руслан Кривобок Грибинча: или новый тариф на электричество, или веерные отключения

— ул. Джинта Латинэ 17-23, 31-49, 999, 18-20, 30-44, Николае Милеску Спэтару 2/1J — в период с 09:00 — 18:00.

Рышкановка:

— ул. Крынгулуй 1, 3, 5, Д. Рышкану 20/3, 9001, 9002, ул. А. Сахаров 6 — в период с 09:00 — 19:00;

— ул. Мирон Костин 14, этаж 6, 5, 4 — в период с 13:00 — 17:00;

— ул. Мирон Костин 14, этаж 7, 8, 9 — в период с 10:00 — 13:00;

— ул. С. Рэдэуцану 17 — в период с 09:25 — 17:25;

— ул. Соколень 31 — в период с 09:10 — 17:00.

Ботаника:

— ул. Трандафирилор 7, 7/3, 9/1, бул. Дечебал 70 — в период с 09:00 — 19:00.

Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Калараш, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Страшены и другие.

Подробности можно получить по телефону: 022-43-11-11.