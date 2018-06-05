Обыски в Молдове: что ищут правоохранители

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Офицеры по борьбе с коррупцией в пятницу проводят обыски в центральном здании Экономической академии Молдовы (ASEM).
По некоторым данным, речь может идти о расследовании дела по факту взяточничества.
В Антикоррупционной прокуратуре, куда обратился корреспондент Sputnik, на данный момент от комментариев воздержались.
"Ведомство на данный не может предоставить никакой информации", — сказала пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Анастасия Михэлчану.
В Национальном антикоррупционном центре пока также не прокомментировали появившиеся данные.