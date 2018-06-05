Обыски в Молдове: что ищут правоохранители

На этот раз антикоррупционные службы и прокуроры нагрянули в один из университетов молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Офицеры по борьбе с коррупцией в пятницу проводят обыски в центральном здании Экономической академии Молдовы (ASEM).

© Sputnik / Miroslav Rotari День обысков в Кишиневе: круглые суммы и громкие задержания

По некоторым данным, речь может идти о расследовании дела по факту взяточничества.

В Антикоррупционной прокуратуре, куда обратился корреспондент Sputnik, на данный момент от комментариев воздержались.

"Ведомство на данный не может предоставить никакой информации", — сказала пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Анастасия Михэлчану.

В Национальном антикоррупционном центре пока также не прокомментировали появившиеся данные.