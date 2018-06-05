Занятие проституцией дошло до парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Парламентская комиссия по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету рассмотрит на заседании в среду, 6 июня, проект поправок в местное законодательство.

Документ касается изменения сразу нескольких законов, в том числе Кодекса о правонарушениях Республики Молдова. Проект предложен правительством для рассмотрения в приоритетном режиме. Некоторые поправки относятся и к статьям, которые касаются занятия проституцией. В частности, кабмин предлагает, чтобы статья 89 "Занятие проституцией" была изложена в следующей редакции.

"Занятие проституцией, то есть удовлетворение сексуальных желаний одного человека любыми методами и средствами за плату, в том числе посредством информационных технологий или электронных коммуникаций наказывается штрафом от 36 до 48 условных единиц (1800-2400 леев — ред.) или неоплачиваемым трудом в пользу общества 40-60 часов", — отмечено в первой части указанной статьи.

© Photo : novostnik.com.ua Что толкает молдавских девушек заниматься проституцией

Вторая часть этой статьи касается клиента: "Получение указанных в первой части услуг взамен на предоставление или обещание компенсации лицу, представляющему подобные услуги, наказывается штрафом в 24-36 условных единиц (1300 — 1800 леев ред.) или неоплачиваемым трудом в пользу общества 20-40 часов".

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Согласно проекту, лицо, привлеченное к занятию проституцией вопреки своему желанию, освобождается от ответственности за правонарушение.

Проект должен быть рассмотрен парламентскими комиссиями, обсужден и проголосован депутатами.