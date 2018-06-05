Снова сюрприз: ряд троллейбусов и микроавтобусов в Кишиневе поменяют маршрут

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. В Кишиневе по улице Букурешть на отрезке между улицей Пушкина и проспектом Бэнулеску-Бодони приостановят движение транспорта на период с 6 по 15 июня для выполнения работ по ремонту ливневой канализации. об этом сообщила пресс-служба примарии Кишинева.

В связи с этим, некоторые маршруты общественного транспорта будут перенаправлены по другим по другим улицам.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе появился новый троллейбусный маршрут

По данным ведомства, на десять дней ремонта троллейбус №3 вообще не будет курсировать. Маршрут троллейбуса №2 вынужденно сокращен — он будет ездить по улицам Георге Асаки, Пан Халипа, Измаильской, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. Троллейбусы №10 и №24 будут ездить до улицы 31 августа 1989.

Также изменятся и маршруты микроавтобусов: № 101, 125, 154 и 185. Они будут курсировать по следующим улицам: с Букурешть по Влайку Пыркэлаб, Алексей Щусев, Николае Йорга, Букурешть и далее по установленным маршрутам, обратно — от Букурешть по Митрополит Бэнулеску-Бодони, Михаил Когэлничану, Влайку Пыркэлаб, Букурешть и далее по обычному маршруту.

Водителям, пересекающим эту улицу, рекомендовано придерживаться временных дорожных знаков.