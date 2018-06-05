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Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип

Премьер Молдовы сделал жесткое заявление по ценам на топливо

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Глава молдавского кабмина Павел Филип вновь обратился к своим подчиненным по поводу установления цен на топливо и дал поручения двум министрам.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Павел Филип на заседании правительства во вторник вновь поднял вопрос о ценах на топливо в республике.

Парковка
© Sputnik / Алексей Даничев
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В прошлый вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов.

Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы НАРЭ объяснило это подорожание. В связи с этим Агентство отменило свое последнее решение, оставив в силе старые расценки. Окончательное постановление по ценам на топливо должно быть принято на этой неделе. В субботу в столице прошел протест автомобилистов, которые выдвинули властям ультиматум.

"Хочу, чтобы мы поставили какую-то точку в этом вопросе и внесли ясность в то, что касается установления цен на топливо, электроэнергию и так далее. Законодательная база была разработана давно, принята специальная методология. Значит, сейчас надо сконцентрироваться на большей транспарентности, чтобы обсуждение было публичным", — сказал Филип.

По его словам, методологии расчета цен "должны быть настолько понятными, чтобы подсчеты мог сделать любой гражданин, у которого есть доступ к цифрам, ценам, валютному курсу и так далее. Чтобы не было интерпретаций, что кто-то придумал и принял эти цены".

"Моя просьба адресована к господину Габуричу, чтобы уже на этой фазе был проведен анализ экспертами министерства экономики. Насколько я знаю, законодательная база — хорошая, но если вы придете к заключению, что необходимо вносить изменения, то, пожалуйста, как можно скорее сообщите об этом в НАРЭ. Надо что-то предпринимать, чтобы подобных дискуссий не было в обществе", — добавил премьер.

Кошелек с деньгами
© Sputnik / Rodion Proca
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Он также напомнил об инциденте, который произошел в день протеста автомобилистов в центре Кишинева. Полиция оштрафовала водителя такси за наклейку "Я против повышения цен на топливо" на 300 леев. Сотрудник правоохранительных органов пояснил, что речь идет о "неавторизированной рекламе".

"Давайте поговорим о реформе полиции, а также о всех тех усилиях, которые были предприняты в МВД. Знаю в деталях, что был проделан титанический труд. И вот один полицейский должен был превратить в бесполезность все предпринятые правительством и командой руководства МВД усилия? Никто не отменял свободу слова в Республике Молдова. Мы являемся частью конвенции, регулируем законодательство и предоставляем эту возможность. И вот из-за того, что кто-то хочет выделиться, падает тень на все правительство", — возмутился премьер.

Филип поручил главе МВД Александру Жиздану выяснить все обстоятельства этого инцидента и доложить о предпринятых действиях.

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Теги:
свобода слова, цены на топливо, штраф, протест, правительство, правительство Молдовы, Павел Филип, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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