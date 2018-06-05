В правительстве Молдовы заявили, кто разрушает будущее республики

Глава молдавского правительства рассказал, какая опасность грозит будущему нашей страны, и что нужно сделать, чтобы республика стала богаче.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип прокомментировал громкие обыски и задержания, которые произошли во вторник в Кишиневе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Схема раскрыта: подробности прошедших в Молдове обысков

Ранее, 5 июня, прошли обыски в Экономической академии Молдовы (ASEM). Позже в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) сообщили, что шестьдесят преподавателей и чиновников ASEM стали фигурантами уголовного дела о махинациях с оценками за экзамены, дипломные и курсовые работы и прохождение практики. Задержаны шестеро преподавателей и трое посредников.

Стало известно, что за сдачу экзамена платили до тысячи леев, за оценку по практике от тысячи до полутора тысяч. Самая дорогая услуга — дипломная и магистерская работы — 400-550 евро. Открыты несколько уголовных дел по факту активной и пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния. Все они объединены в единую процедуру расследования.

Как заявил глава молдавского кабмина на заседании правительства во вторник, важно, чтобы знания оценивались правильно и объективно.

"Не думал, что самый высокий уровень коррупции — в образовательных учреждениях или в больницах. Есть более крупные коррупционеры, которыми надо заниматься", — сказал премьер.

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По его словам, то, что произошло сегодня — это не просто взятка. "Речь идет о том, что кто-то издевается над будущим Республики Молдова. Мы говорили, что один основных столпов наряду с юстицией — это образование", — отметил Филип.

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Он добавил, что можно менять законодательство так, чтобы быть привлекательными для инвесторов в части строительства фабрик и предоставления рабочих мест, но "важнее для республики инвестировать в образование и предоставлять такое образование, чтобы граждане Молдовы сами строили заводы и предоставляли рабочие места остальным". Тогда, по мнению главы правительства, наша страна станет богаче.

"Такие манеры (взятки — ред.) разрушают будущее страны. Прошу, чтобы нынешние экзамены прошли честно и объективно, чтобы все учащиеся были оценены по их знаниям", — сказал Филип.