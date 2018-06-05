Водители, готовьтесь: правительство Молдовы повышает штрафы

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Правительство Молдовы решило ужесточить наказание для водителей, которые не уступают дорогу пешеходам и велосипедистам, а также принять меры в отношении любителей поговорить по мобильному телефону за рулем авто.

В правительстве считают, что такое ужесточение наказания поможет предотвратить ДТП и исключить действия, которые отвлекают внимание от вождения.

"Водители, которые не уступают дорогу пешеходам и велосипедистам будут платить более высокие штрафы. За первое подобное нарушение наказание составит 600-1200 леев с назначением трех штрафных очков. Это вместо нынешних 300 леев и двух штрафных очков", — отметили в правительстве.

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Если водитель дважды в течение одного календарного года попадется на том, что не уступил дорогу пешеходу или велосипедисту, то штраф может достигнуть уже трех тысяч леев с начислением шести штрафных очков.

"В тоже время водители не смогут использовать мобильный телефон и схожие устройства во время управления автомобилем. Также им запретят навигацию по web-платформам, осуществлять фото и видеосъемку, читать или писать тексты", — отметили в правительстве.

Подсчитано, что водители, которые пересылают или получают SMS-сообщения отвлекаются от автодвижения в среднем на 4-6 секунд. Также предлагается, чтобы эти же положения распространялись на велосипедистов и водителей гужевых транспортных средств.

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За соответствующее нарушение предусмотрен штраф до 600 леев с начислением трех штрафных очков. Наказание не распространяется на телефонные звонки, которые водитель осуществляет посредством беспроводных интегрированных в транспортное средство систем или в случае звонка в экстренные службы. Также разрешат использовать и навигационные системы.

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По данным Национального инспектората по патрулированию, в прошлом году зарегистрировано 2 тысячи 640 ДТП, из них 358 произошли из-за того, что водители не предоставили приоритет пешеходам, а 106 — по причине невнимательности, в том числе из-за использования мобильного телефона.