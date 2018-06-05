Президент Молдовы о статусе русского языка в стране: весь расклад

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон пояснил решение Конституционного суда страны по поводу признания устаревшим Закона о функционировании языков на территории МССР.

Конституционный суд Молдовы в понедельник частично удовлетворил запрос депутатов Либеральной партии страны, однако признал устаревшим Закон о функционировании языков на территории МССР.

"Давайте объясним в чем суть. Есть рамочный закон 1989 года, который четко определял статус функционирования языков. На основании этого закона, который был результатом договоренности в 88-89 годах, появились изменения в других законодательных актах, то есть поменяли несколько законов и включили ссылки на этот документ", — заявил Додон в интервью одному из местных СМИ во вторник.

По словам молдавского лидера, последние изменения к этому рамочному закону были осуществлены в 2014 году.

"Говорить о том, что он потерял силу вообще, нонсенс. Теперь этот закон аннулировали. Что произошло? Стержень — рамочный закон, на котором все это держалось, исчез. Появился законодательный вид, который очень опасен", — подчеркнул Додон.

Президент напомнил, что в Молдове одна треть населения — русскоязычные. Это, как подчеркнул Додон, не только русские, но и украинцы, и гагаузы и так далее.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Молдове готовится новая редакция Закона о функционировании языков

"Люди не поняли, что происходит, и не понимают, что будет дальше. Им говорят вы будете обращаться в суд, вам дадут ответ тоже на русском языке и т.д. Но нет закона. Есть отрывки в разных законодательных актах. Это очень опасно, потому что поднимется серьезная волна. И я знаю, что она уже пошла. Категорически не хочу возвращения того состояния, которое у нас было в конце 80 — начале 90-х. Из-за этого у нас произошли очень серьезные конфликты внутри страны. В том числе из-за этого у нас не решена приднестровская проблема, из-за этого у нас чуть не случилась катастрофа в Гагаузии", — сказал Додон.

По его мнению, выход из сложившейся ситуации заключается в срочной необходимости принять закон в новой редакции, или же утвердить в парламенте старый закон.

"Знаю, что социалисты разработали проект и в ближайшие дни — завтра-послезавтра — внесут его в парламент, чтобы был новый рамочный закон, который определяет функционирование разных языков, кроме молдавского языка, на территории Республике Молдова", — отметил президент.

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На вопрос о том, что будет если большинство не примет предложенный социалистами проект, Додон ответил, что напряжение будет расти.

"Придется осенью после парламентских выборов эту проблему решать. Других вариантов нет", — сказал Додон.