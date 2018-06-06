Мидриган: пусть парламент выскажется по закону о функционировании языков

Эксперт в области права считает, что Конституционный суд позволил себе то, чего не позволял ранее.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik, Дарья Чернега. Решение Конституционного cуда о признании устаревшим Закона о функционировании языков является спорным, заявил Sputnik эксперт в области права Павел Мидриган. Юрист пояснил, что высшая инстанция впервые позволила себе проверять на соответствие основному закону нормативные акты, которые были приняты еще до вступления в силу действующей Конституции.

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"В Конституции, в кодексе юрисдикции Конституционного суда оговорено, что на соответствие Конституции могут проверяться только те законы, которые были приняты после ее принятия. Закон о функционировании языков был принят еще в 1989 году, и он вообще не мог быть предметом проверки", — отметил Мидриган.

Эксперт в области права считает, что решение высшей инстанции о признании устаревшим Закона о функционировании языков является политическим. Мидриган напомнил, что в компетенцию Конституционного суда входит только проверка законодательных актов на соответствие Конституции. А в данном случае противоречий основному закону не было.

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"Считаю, что было бы разумным дать возможность решить этот вопрос парламенту. Если этот закон от 1989 года устарел, пусть парламент выскажется и примет другие законы, которые имеют преимущество над старыми", — пояснил Мидриган.

По мнению юриста, сохранения статуса русского языка, как языка межнационального общения могло быть правильным решением, поскольку исторически сложилось, что в Молдове проживают люди разных национальностей.