Компания Avia Invest стала лауреатом премии конкурса "Лучший аэропорт СНГ"

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Второй год подряд компанию Avia Invest, администрирующую Кишиневский международный аэропорт, отмечают как единственную среди стран СНГ, кто внес наибольший вклад в развитие инфраструктуры авиагавани с пассажиропотоком до пяти миллионов человек.

© Sputnik / Vladimir Polusatov В Кишиневском аэропорту сегодня все внимание – детям

Награду за 2017 год команде Кишиневского аэропорта вручили в Москве на церемонии подведения итогов конкурса, организованного Ассоциацией "Аэропорт", одной из крупнейших и престижных организаций авиасообщества в странах СНГ.

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Главная цель конкурса — выявить и наградить аэропорты, которые продемонстрировали лучшие результаты, внесли значительный вклад в развитие гражданской авиации и создали благоприятный инвестиционный климат.

На данный момент в Кишиневском международном аэропорту проходят ремонтные и строительные работы одновременно в нескольких направлениях. Проекты Avia Invest охватывают зоны терминала и аэродрома. Часть этих целей уже успешно достигнута >>>