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Международный аэропорт Кишинева

Компания Avia Invest стала лауреатом премии конкурса "Лучший аэропорт СНГ"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Главная цель конкурса "Лучший аэропорт СНГ" - выявить и наградить авиагавани, показавшие самые лучшие результаты.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Второй год подряд компанию Avia Invest, администрирующую Кишиневский международный аэропорт, отмечают как единственную среди стран СНГ, кто внес наибольший вклад в развитие инфраструктуры авиагавани с пассажиропотоком до пяти миллионов человек.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Награду за 2017 год команде Кишиневского аэропорта вручили в Москве на церемонии подведения итогов конкурса, организованного Ассоциацией "Аэропорт", одной из крупнейших и престижных организаций авиасообщества в странах СНГ.

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Главная цель конкурса — выявить и наградить аэропорты, которые продемонстрировали лучшие результаты, внесли значительный вклад в развитие гражданской авиации и создали благоприятный инвестиционный климат.

На данный момент в Кишиневском международном аэропорту проходят ремонтные и строительные работы одновременно в нескольких направлениях. Проекты Avia Invest охватывают зоны терминала и аэродрома. Часть этих целей уже успешно достигнута >>>

  • Компания Avia Invest стала лауреатом премии конкурса Лучший аэропорт СНГ
    Компания Avia Invest стала лауреатом премии конкурса "Лучший аэропорт СНГ"
    © Photo : пресс-служба компании Avia Invest
  • Avia Invest стала лауреатом премии Лучший аэропорт СНГ
    Avia Invest стала лауреатом премии Лучший аэропорт СНГ
    © Photo : пресс-служба компании Avia Invest
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© Photo : пресс-служба компании Avia Invest
Компания Avia Invest стала лауреатом премии конкурса "Лучший аэропорт СНГ"

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Теги:
Кишиневский международный эропорт, Avia Invest, Молдова, Общество
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