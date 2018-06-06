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Познаем русский язык

Судьба государственного и русского языков в Молдове: что ждет страну

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Тема:
Русский язык в тренде (74)
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В годовщину Дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина молдавский лидер Игорь Додон рассказал о значимости творчества классика для культуры республики, а также о русском языке как языке межнационального общения в нашей стране.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что объявление на рубеже 90-х годов прошлого века русского языка в качестве языка межэтнического общения было компромиссным решением для поддержания мира и спокойствия в нашей стране. Как считает лидер республики, это должно продолжаться и сейчас.

Textbooks on the Russian language. (File)
© Sputnik / Andrey Iglov
Президент Молдовы о статусе русского языка в стране: весь расклад

Додон принял участие в церемонии возложения цветов в честь годовщины со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. После чего он ответил на вопросы журналистов и вспомнил несколько строк из произведения великого классика:

"Сказка — ложь, да в ней намек,

Добрым молодцам урок".

"Сегодня 219 лет со Дня рождения великого русского поэта, который в период с 1820-го по 1823 годы находился на территории нынешней Республики Молдова. Поэтому сегодня в знак признательности к общей истории — знаем, что многие произведения поэта были написаны здесь — возложил цветы к бюсту Пушкина", — сказал президент.

Молдавский лидер отметил: "все, что касается русской культуры, на разных этапах оказывало серьезное влияние на молдавскую культуру".

"Хотят это признавать, или не хотят, но у нас есть общие этапы истории и культуры, и мы должны гордиться этим", — добавил Додон.

Президент еще раз прокомментировал решение Конституционного суда о признании устаревшим Закона о функционировании языков на территории МССР.

"В этом законе очень четко указана и роль государственного языка, там говорится не только о русском языке. Объявление о том, что этот закон не действителен, создает определенный законодательный вид, который приведет к серьезным проблемам. Что касается русского и молдавского языков, то, считаю, что все должны учить государственный язык", — отметил молдавский лидер.

По словам главы республики, "относительно признания русского языка как языка межэтнического общения — это было компромиссным решением в конце 80-х — начале 90-х годов".

В Молдове готовится новая редакция Закона о функционировании языков>>>

"Это было основным элементом, который гарантировал мир и спокойствие между разными этносами, проживающими в Молдове. Думаю, что это должно продолжаться и дальше. Мы не преодолели этот период (действие этого закона — ред.), и нам не надо создавать волнения и террор внутри страны", — сказал Додон.

Тема:
Русский язык в тренде (74)

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Теги:
судьба русского языка в Молдове, русский язык в Молдове, президент, русский язык, Игорь Додон, Александр Пушкин, Молдова, Россия, Политика
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