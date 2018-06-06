Новые протесты в центре Кишинева: властям предъявлен ультиматум

Как и было обещано, автомобилисты вышли в среду на протест на центральной площади Кишинева.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Несколько десятков водителей в среду пригнали свои автомобили на пешеходную часть центральной площади Кишинева с целью выразить протест против высоких цен на топливо.

Автомобилисты требуют снизить тарифы на бензин, солярку и газ, а также просят профильные госведомства доходчиво объяснить, по какому принципу устанавливаются цены на этот вид товара.

В прошлый вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов.

Протест против повышения цен на топливо © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест против повышения цен на топливо © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест против повышения цен на топливо © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест против повышения цен на топливо © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест против повышения цен на топливо © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 5 © Sputnik / Miroslav Rotari Протест против повышения цен на топливо

Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы НАРЭ объяснило это подорожание. В связи с этим Агентство отменило свое последнее решение, оставив в силе старые расценки. Окончательное постановление по ценам на топливо должно быть принято на этой неделе.

В субботу в столице прошел первый протест автомобилистов, которые выдвинули властям ультиматум:

"Если до среды ничего не изменится и цены не понизят до примерно 14 леев, то мы выходим на протест. Выйдем не только мы, но и люди на тракторах, на фурах. И простые люди тоже присоединятся, потому что из-повышения цен на топливо подорожает хлеб и другие продукты", — сказал тогда один из участников протеста.

Премьер-министр Павел Филип на очередном заседании правительства вновь поднял вопрос о ценах на топливо в республике.

"Хочу, чтобы мы поставили какую-то точку в этом вопросе и внесли ясность в то, что касается установления цен на топливо, электроэнергию и так далее. Законодательная база была разработана давно, принята специальная методология. Значит, сейчас надо сконцентрироваться на большей транспарентности, чтобы обсуждение было публичным", — сказал Филип.

По его словам, методологии расчета цен "должны быть настолько понятными, чтобы подсчеты мог сделать любой гражданин, у которого есть доступ к цифрам, ценам, валютному курсу и так далее. Чтобы не было интерпретаций, что кто-то придумал и принял эти цены".

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"Моя просьба адресована к господину Габуричу, чтобы уже на этой фазе был проведен анализ экспертами министерства экономики. Насколько я знаю, законодательная база — хорошая, но если вы придете к заключению, что необходимо вносить изменения, то, пожалуйста, как можно скорее сообщите об этом в НАРЭ. Надо что-то предпринимать, чтобы подобных дискуссий не было в обществе", — добавил премьер.