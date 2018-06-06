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Протест против повышения цен на топливо

Цены на топливо так и не изменились: молдавские водители недовольны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Недовольные повышением цен на горючее водители дважды в эту среду выходили на протест. С манифестантами пообщался и министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич: до чего договорились стороны?

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Недовольные ростом цен на топливо автомобилисты не собираются отступать. Несколько десятков водителей дважды собрались в среду на центральной площади Кишинева, выражая таким образом протест против подорожания горючего. Этому предшествовал субботний митинг, в рамках которого властям выдвинули ультиматум до этой среды — если цены на топливо не понизят, то автомобилисты перекроют основные дорожные артерии страны.

Протест против повышения цен на топливо
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новые протесты в центре Кишинева: властям предъявлен ультиматум

В прошлый вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы НАРЭ объяснило это подорожание. В связи с этим Агентство отменило свое последнее решение, оставив в силе старые расценки.

Чиновники призывают к диалогу

В среду после обеда к протестующим вышел министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Чиновник напомнил, что премьер-министр уже обратился в НАРЭ и сделал публичное заявление о том, что именно Агентство ответственно за формирование цен.

"У меня состоялся сегодня разговор с главой НАРЭ Тудором Копачем, чтобы Агентство выделило специалиста, который бы понятно объяснил, как формируются цены. Мы со стороны министерства проанализируем и подумаем, как сделать так, чтобы НАРЭ предоставляли более детальный и транспарентный анализ для каждого гражданина", — сказал министр.

Чиновник предложил группе представителей протестующих провести в четверг переговоры с экспертами НАРЭ, чтобы расставить точки над "i" в вопросе о том, как формируется цены на горючее и задать интересующие вопросы.

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"Я поддерживаю ваш протест, поэтому и вышел к вам. Подключусь к диалогу. Надо установить, как работать, все проанализировать и установить, где существует наценка, о которой вы говорите, и что позволит понизить цены", — отметил Габурич.

Протестующие настаивают на понижении цен

Протестующие настаивали: сначала — понижение цен на топливо, а потом — дискуссии.

"Нам в первую очередь нужно понижение цен на топливо, а уже потом обсуждать что-то с НАРЭ. Главный вопрос заключается в том, когда будут понижены цены", — сказал один из протестующих.

Министр экономики подчеркнул, что вопросы, связанные с ценами, не решаются за одну ночь. Он также отметил, что несмотря на экономическую ситуацию, в стране на протяжении последних лет растет уровень заработной платы. В ответ на это протестующие возразили, что растут и цены.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Премьер Молдовы сделал жесткое заявление по ценам на топливо

"В реальном выражении зарплаты не выросли, так как увеличилось налоговое бремя, влетели цены. Люди продолжают уезжают из страны. Скажите, власти не боятся, что через несколько лет им будет не с кого снимать налоги? Многие предприятия банкротятся, потому что нет денег для оплаты налогов. Это касается и простых служащих. Именно поэтому я и вышел на площадь", — сказал один из протестующих.

Между тем манифестанты согласились на диалог в расширенном формате.

До чего договорились?

Министр экономики отметил, что для начала надо разобраться с формулой расчета цены на топливо.

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"Приложим все усилия, чтобы завтра сесть за стол переговоров с только что сформированной рабочей группой, которая состоит из представителей протестующих, моих коллег и коллег из НАРЭ. Специалисты Агентства должны нам четко объяснить, как формируются цены на горючее", — добавил Габурич.

На вопрос о том, какова, по его мнению, реальная цена топлива в Молдова, министр сказал, что "четкий ответ на это могут дать специалисты НАРЭ".

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Теги:
повышение цен на топливо, цены на топливо, водители, условия, переговоры, протест, Кирилл Габурич, Молдова, Кишинев, Общество
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