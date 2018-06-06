Цены на топливо так и не изменились: молдавские водители недовольны

Недовольные повышением цен на горючее водители дважды в эту среду выходили на протест. С манифестантами пообщался и министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич: до чего договорились стороны?

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Недовольные ростом цен на топливо автомобилисты не собираются отступать. Несколько десятков водителей дважды собрались в среду на центральной площади Кишинева, выражая таким образом протест против подорожания горючего. Этому предшествовал субботний митинг, в рамках которого властям выдвинули ультиматум до этой среды — если цены на топливо не понизят, то автомобилисты перекроют основные дорожные артерии страны.

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В прошлый вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы НАРЭ объяснило это подорожание. В связи с этим Агентство отменило свое последнее решение, оставив в силе старые расценки.

Чиновники призывают к диалогу

В среду после обеда к протестующим вышел министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Чиновник напомнил, что премьер-министр уже обратился в НАРЭ и сделал публичное заявление о том, что именно Агентство ответственно за формирование цен.

"У меня состоялся сегодня разговор с главой НАРЭ Тудором Копачем, чтобы Агентство выделило специалиста, который бы понятно объяснил, как формируются цены. Мы со стороны министерства проанализируем и подумаем, как сделать так, чтобы НАРЭ предоставляли более детальный и транспарентный анализ для каждого гражданина", — сказал министр.

Чиновник предложил группе представителей протестующих провести в четверг переговоры с экспертами НАРЭ, чтобы расставить точки над "i" в вопросе о том, как формируется цены на горючее и задать интересующие вопросы.

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"Я поддерживаю ваш протест, поэтому и вышел к вам. Подключусь к диалогу. Надо установить, как работать, все проанализировать и установить, где существует наценка, о которой вы говорите, и что позволит понизить цены", — отметил Габурич.

Протестующие настаивают на понижении цен

Протестующие настаивали: сначала — понижение цен на топливо, а потом — дискуссии.

"Нам в первую очередь нужно понижение цен на топливо, а уже потом обсуждать что-то с НАРЭ. Главный вопрос заключается в том, когда будут понижены цены", — сказал один из протестующих.

Министр экономики подчеркнул, что вопросы, связанные с ценами, не решаются за одну ночь. Он также отметил, что несмотря на экономическую ситуацию, в стране на протяжении последних лет растет уровень заработной платы. В ответ на это протестующие возразили, что растут и цены.

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"В реальном выражении зарплаты не выросли, так как увеличилось налоговое бремя, влетели цены. Люди продолжают уезжают из страны. Скажите, власти не боятся, что через несколько лет им будет не с кого снимать налоги? Многие предприятия банкротятся, потому что нет денег для оплаты налогов. Это касается и простых служащих. Именно поэтому я и вышел на площадь", — сказал один из протестующих.

Между тем манифестанты согласились на диалог в расширенном формате.

До чего договорились?

Министр экономики отметил, что для начала надо разобраться с формулой расчета цены на топливо.

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"Приложим все усилия, чтобы завтра сесть за стол переговоров с только что сформированной рабочей группой, которая состоит из представителей протестующих, моих коллег и коллег из НАРЭ. Специалисты Агентства должны нам четко объяснить, как формируются цены на горючее", — добавил Габурич.

На вопрос о том, какова, по его мнению, реальная цена топлива в Молдова, министр сказал, что "четкий ответ на это могут дать специалисты НАРЭ".