Кристина Балан объяснила, что имела в виду, говоря о внешней политике Молдовы

Статья, которая наделала немало шума в СМИ, была написана от лица партийного деятеля, а не функционера, пояснила новый посол Молдовы в США.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Новый посол Молдовы в США Кристина Балан обещает воздержаться в дальнейшем от политических деклараций и намерена продвигать интересы всех граждан республики в рамках своих полномочий. Об этом дипломат заявила в эксклюзивном комментарии для Sputnik.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Посольство: США готовы работать с избранным президентом Молдовы

Недавно в Интернете была опубликована статья Кристины Балан, которая вызвала неоднозначную реакцию в молдавских СМИ. В ней говорилось о необходимости сотрудничества Молдовы с США, а также в негативном ключе оценивалось сотрудничество между Молдовой и Россией. Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал статью Балан, подчеркнув, что "послы должны заниматься дипломатической, а не политической деятельностью".

"Эта статья была написана до назначения меня на должность посла и в ней я выражала свою позицию как вице-председатель Демпартии. В понедельник я публично заявила, что подала заявление о приостановлении моего членства в ДПМ. А в должности посла Молдовы в США я буду избегать политических деклараций. На этом посту я намерена продвигать интересы всех граждан Республики Молдова ", — заявила посол корреспонденту Sputnik.

Декрет о назначении Балан на должность посла в США президент Молдовы Игорь Додон подписал 31 мая. Также глава государства подписал и верительные грамоты для передачи президенту США Дональду Трампу.