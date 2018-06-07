Нежданно-негаданно: что говорят в мире о "Почте Молдовы"

Госкомпания "Почта Молдовы" попала в мировые рейтинги: за что так высоко оценили молдавское предприятие?

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Государственное предприятие "Почта Молдовы" отметили на международном уровне. Компания вошла в мировой топ по развитию почтовых услуг.

"Госпредприятие "Почта Молдовы" получило высокую оценку от Всемирного почтового союза за исключительную работу в почтовом секторе, заняв 27 место из 137 стран-участниц рейтинга развития почтовых услуг", — отмечено в сообщении на официальной странице компании в Facebook.

К слову, в 2016 году, в упомянутом чарте отечественное предприятие располагалось на 44 месте. Таким образом, компании удалось подняться на 17 позиций.

"ГП "Почта Молдовы" оценена не только за предоставление соответствующих продуктов и услуг населению, но и за изменения, которые произошли за последние годы. За это время основными принципами предприятия были и остаются лояльность по отношению к потребителям, оказание качественных услуг и, не в последнюю очередь, инновации с целью приблизиться к ожиданиям наших клиентов", — отметили в пресс-службе компании.