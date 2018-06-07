Миллионы за экзамены: названа сумма денег, обнаруженная при обысках

Правоохранительные органы обнародовали сумму денег, которую нашли у фигурантов дела о махинациях с оценками за экзамены, дипломные и курсовые работы и за прохождение практики.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией изъяли более двух миллионов леев в рамках обысков по делу о махинациях с оценками за экзамены, дипломные и курсовые работы и за прохождение практики.

"Свыше двух миллионов леев в различной валюте изъяты офицерами НАЦ и прокурорами по борьбе с коррупцией в рамках обысков по делу ASEM. Происхождение денег предстоит установить в рамках дальнейших следственных мероприятий", — говорится в сообщении НАЦ.

Во вторник появилась информация о проведении обысков в Экономической академии Молдовы (ASEM) и в домах подозреваемых. Позже в НАЦ пояснили, что речь идет о расследовании дела о сдаче экзаменов, курсовых, дипломных работ и практики за деньги. Информация поступила в антикоррупционные структуры из самой Академии и из других источников.

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Фигурантами дела стали шестьдесят преподавателей и чиновников Экономической академии Молдовы. Расследование показало, что посредники работали прямо перед зданием Академии. Они находили студентов-задолжников, учащихся со слабой успеваемостью и предлагали помощь. Оплата за услугу зависела от сложности задачи. Посредники шли к преподавателям и предлагали деньги, часть из которых оставляли себе.

Так, за сдачу экзамена платили до тысячи леев, за оценку по практике от тысячи до полутора тысяч. Самая дорогая услуга – дипломная и магистерская работы – 400-550 евро. После получения денег оценивание проводилось фиктивно, зачастую студенты даже не присутствовали при этом.

Правоохранители задокументировали телефонные переговоры подозреваемых и встречи с другими членами этой сети, получение денег, документов, ведомостей.

Открыты несколько уголовных дел по факту активной и пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния. Все они объединены в единую процедуру расследования.

В итоге на 72 часа задержали девять человек, в том числе шесть преподавателей ASEM и трех посредников. Вопрос о дальнейшем пребывании их под арестом прокуроры решат в четверг. Если потребуется его продление, то обвинение обратится в суд.

Расследование продолжится для выявления списка всех причастных к данной схеме.