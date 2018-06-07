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Заседание парламента Молдовы

Горячие споры в парламенте Молдовы: бушуют страсти вокруг русского языка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Языковые дебаты в парламенте длились хоть и не долго, но оказались весьма яркими: депутаты пояснили, какая судьба ждет русский язык в Молдове, а также предложили дополнительные меры по защите прав нацменьшинств.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Депутаты молдавского парламента от фракции Партии социалистов предложили принять декларацию о защите этнолингвистического наследия. Эта инициатива связана с решением Конституционного суда страны, который поставил признать устаревшим закон о функционировании языков на территории МССР.

Конституционный суд Молдовы 4 июня частично удовлетворил запрос депутатов Либеральной партии страны, однако признал устаревшим Закон о функционировании языков на территории МССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдовы является средством межнационального общения.

"Предлагаем утвердить декларацию о защите этнолингвистического наследия. О чем идет речь? Конституционный суд 4 июня рассмотрел обращение группы депутатов, которые просили определить конституционность ряда законодательных положений, в том числе закона о функционировании языков на территории", — заявил депутат-социалист Владимир Цуркан.

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По его словам, своим решением Конституционный суд взял на себя полномочия, которые им не принадлежат, признав этот закон устаревшим. "В результате появилось много интерпретаций, которые приводят к дестабилизации социально-политической ситуации в Молдове. В этих условиях, когда эти полномочия не принадлежат КС, а парламенту страны объявлять тот или иной закон, который был принят депутатами, недействительным или нет, и учитывая положения Конституции, то мы считаем, что парламент должен высказаться по поводу этого положения", — сказал Цуркан.

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По его словам, в этой декларации должны быть четко прописаны гарантии для национальных меньшинств, чтобы ситуация не дестабилизировалась.

Противоречивое решение

Демократ Сергей Сырбу отметил, что "никакого влияния с юридической точки зрения в отношении статуса любого языка, который циркулирует на территории Молдовы, нет".

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"Закон от 1989 года остается в системе юридических актов, но мы должны признать, что 95% положений этих положений прописаны в других нормативных актах — в Законе о защите прав национальных меньшинств, в законах, которые предполагают статус, в том числе, русского языка", — сказал депутат.

Он напомнил, что в 2003 году приняли Концепцию национальной политики Молдовы. "Этот закон в силе. Он предполагает, что Молдова Республика Молдова является политико-правовым продолжением многовекового процесса непрерывной государственности молдавского народа, которому содействовала и православная церковь Молдовы.
Молдаване — государствообразующая национальность — вместе с представителями других этносов: украинцами, русскими, гагаузами, болгарами, евреями, румынами, белорусами, цыганами (ромами), поляками и другими — составляют народ Молдовы, для которого Республика Молдова является общей Родиной", — добавил Сырбу.

По его словам, в законе сказано, что "русский язык, который в соответствии с действующим законодательством, имеет статус языка межнационального общения, применяется также в различных областях жизнедеятельности государства и общества".

"Для Молдовы характерно молдавско-русское двуязычие. В нынешних условиях необходимо создать законные возможности. Учитывая перечисленное, то ничего не изменилось… Поэтому, считаю бесполезным поднимать этот вопрос", — подчеркнул Сырбу.

Нацменьшинства нуждаются в защите

Социалист Влад Батрынча возразил, "эти законы идут в комплексе с законом 1989 года".

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"Что касается языка межэтнического значения, то более миллиона человек в нашей стране говорят на этом языке. Если мы строим демократическое, правовое государство, то мы должны обеспечить законные условия для всех граждан республики. Именно поэтому и предложена декларация о защите этнолингвистического наследия, которая не содержит политического подтекста, а выражает желание парламента в продвижении демократических ценностей и защиты прав всех этносов, проживающих в стране", — сказал Батрынча.

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Против принятия декларации выступили представители фракции либералов и либерал-демократов отказались поддерживать это решение. В итоге депутаты не поддержали инициативу по поводу принятия декларации о защите этнолингвистического наследия.

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Теги:
споры, русский язык, парламент, Владимир Цуркан, Влад Батрынча, Сергей Сырбу, Молдова
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