Утро в Кишиневе началось с аномальных пробок

Служба InfoTrafic сообщила, что в столице сегодня, 8 июня, с утра образовались огромные автомобильные пробки.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Сегодняшнее утро в столице началось с транспортного коллапса. Сильнейшие заторы образовались по направлению движения в центр города, из-за которых общественный транспорт не смог вовремя доставить жителей Кишинева на работу.

Как сообщает служба InfoTrafic, транспорт стоит на круговой развязке улиц Каля Ешилор — Иона Крянгэ — Штефана чел Маре. На улице В. Лупу по направлению к улице В. Белинского.

Перегружен проспект Штефан чел Маре, улица Чуфля (движение в сторону улицы Измаил) Невыносимо сейчас и на пересечении улиц Чуфля — Букурешть.

Тяжело добираться в центр с Рышкановки. Заторы на круговой развязке: Московский проспект — ул. Алеко Руссо — ул. Киевская.

Общественный транспорт выбился из утреннего графика.