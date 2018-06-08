В этом году молдавские вузы сами определят период приема студентов

Министерство образования, культуры и исследований обсудило с ректорами период подачи документов и поступления в вузы Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Ректоры молдавских университетов приняли участие в заседании правительства и обсудили период подачи документов на степень лиценциата в вузы Молдовы, сообщает ведомство.

Министр Моника Бабук потребовала обеспечить лояльную конкуренцию при поступлении студентов.

"В этом году на степень лиценциата остается столько же бюджетных мест, как и в прошлом году", — отметила Бабук.

По данным ведомства, регламент предусматривает, что места на лиценциат будут предлагаться в областях профессиональной подготовки (в прошлом году план был составлен по специальностям). Таким образом, вузы смогут сформировать группы не менее, чем из 15 человек.

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Также в этом году не министерство, а сами университеты установят период приема студентов в соответствии с окончанием экзаменов на степень бакалавра. Руководство вузов будет самостоятельно определять условия поступления — минимальный средний балл студента, какие оценки будут учитываться (только за БАК или и другие оценки в дипломе).

Помимо этого, университеты вправе организовать вступительные экзамены, собеседование и другие испытания для абитуриентов.

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На данный момент министерство почти закончило разработку новой методики финансирования развития высшего образования в Молдове. Теперь предоставленная университетам сумма будет состоять из трех компонентов: базовое финансирование — порядка 75%, дополнительное финансирование — 20% и резервные фонды — 5%.

Программа обучения в вузах будет разделена на шесть областей, каждой из них присвоят свой коэффициент финансирования. Дополнительные средства предоставят тем вузам, где студенты нуждаются в общежитии или для других нужд. Из резервного фонда министерство намерено оплачивать экстренные ситуации и поддерживать высшее образование в регионах страны.