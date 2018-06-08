В Кишиневе оштрафовали телеканал за парад ко Дню Победы в Москве

Телеканал "РТР-Молдова" оштрафовали во второй раз: на этот раз за ретрансляцию 9 мая военного парада, посвященного Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Координационный совет по теле и радиовещанию (КСТР) во второй раз оштрафовал телеканал "РТР-Молдова" за "повторное нарушение положений статьи 9 Кодекса о телевидении и радио", а именно за ретрансляцию контента российского производства.

На этот раз наказание для телеканала составило 85 тысяч леев. В первый раз телеканалу "РТР-Молдова" выписали штраф на 50 тысяч леев 26 февраля этого года за аналогичное нарушение. Тогда членам КСТР не понравились репортаж о сносе памятников советским воинам в Польше и сюжет о президентских выборах в РФ.

Статья 9 Кодекса о телевидении и радио гласит, что "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям и распространителям программ трансляцию передач телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского союза, США, Канаде, а также в странах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". В число этих стран не входит Россия.

Без новостных передач из России: КС высказался по поводу скандального закона>>>

В КСТР посчитали, что "РТР-Молдова" нарушили местного законодательство, ретранслировав 9 мая военный парад, посвященный Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве. По мнению членов КСТР, в данном случае речь идет о контенте военного содержания.

Руководитель телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев отметил, что выписанный штраф незаконен. Он напомнил членам КСТР, что статья 9 Кодекса о телевидении и радио касается программ, а ретрансляция военного парада не является таковой.

"Военный парад — это показ войск к празднику. У парада нет авторов и так далее. Речь не идет о трансляции программы. На экране был значок "РТР-Молдова" в прямом эфире. Это был специальный показ. Конституция Республики Молдова предполагает свободу выражения мнений", — отметил Сергеев.

Адвокат, представляющий интересы телеканала, настоял на том, что ретрансляция парада с Красной площади не нарушает статью 9 Кодекса о телевидении и радио.

"Предыдущий штраф опротестован в суде. Представители КСТР даже не пришли на первое заседание, которое перенесли на сентябрь. Поэтому сейчас нельзя было повышать штраф, потому что не вынесено решение по поводу первой санкции со стороны КСТР", — отметил адвокат.

© Fotolia / Karelin Dmitriy Запрет в Молдове: что ждет тех, кто не отказался от новостных передач РФ

Глава КСТР Драгош Викол заявил, что парад состоялся на Красной площади в Москве, таким образом, был продемонстрирован военный потенциал Российской Федерации.

"Это военная передача, потому что была продемонстрирована современная военная техника России. Был продемонстрирован военный потенциал России. Эта передача произведена в России", — не уступал Викол.

Поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в республике новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди них — Россия, официально вступили в силу в Молдове 12 февраля этого года. Трансляция других программ разрешена.

Согласно действующему законодательству, за повторное нарушение грозит штраф от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тысячи — 5,9 тысячи долларов). Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.