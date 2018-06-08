14:01 08 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 22°C
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.82
  • RUB0.27
  • RON4.27
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
КСТР

В Кишиневе оштрафовали телеканал за парад ко Дню Победы в Москве

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
4101

Телеканал "РТР-Молдова" оштрафовали во второй раз: на этот раз за ретрансляцию 9 мая военного парада, посвященного Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Координационный совет по теле и радиовещанию (КСТР) во второй раз оштрафовал телеканал "РТР-Молдова" за "повторное нарушение положений статьи 9 Кодекса о телевидении и радио", а именно за ретрансляцию контента российского производства.

Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Доигрались: запрет передач из России - это не по-европейски

На этот раз наказание для телеканала составило 85 тысяч леев. В первый раз телеканалу "РТР-Молдова" выписали штраф на 50 тысяч леев 26 февраля этого года за аналогичное нарушение. Тогда членам КСТР не понравились репортаж о сносе памятников советским воинам в Польше и сюжет о президентских выборах в РФ.

Статья 9 Кодекса о телевидении и радио гласит, что "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям и распространителям программ трансляцию передач телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского союза, США, Канаде, а также в странах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". В число этих стран не входит Россия.

Без новостных передач из России: КС высказался по поводу скандального закона>>>

В КСТР посчитали, что "РТР-Молдова" нарушили местного законодательство, ретранслировав 9 мая военный парад, посвященный Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве. По мнению членов КСТР, в данном случае речь идет о контенте военного содержания.

Руководитель телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев отметил, что выписанный штраф незаконен. Он напомнил членам КСТР, что статья 9 Кодекса о телевидении и радио касается программ, а ретрансляция военного парада не является таковой.

"Военный парад — это показ войск к празднику. У парада нет авторов и так далее. Речь не идет о трансляции программы. На экране был значок "РТР-Молдова" в прямом эфире. Это был специальный показ. Конституция Республики Молдова предполагает свободу выражения мнений", — отметил Сергеев.

Адвокат, представляющий интересы телеканала, настоял на том, что ретрансляция парада с Красной площади не нарушает статью 9 Кодекса о телевидении и радио.

"Предыдущий штраф опротестован в суде. Представители КСТР даже не пришли на первое заседание, которое перенесли на сентябрь. Поэтому сейчас нельзя было повышать штраф, потому что не вынесено решение по поводу первой санкции со стороны КСТР", — отметил адвокат.

Телевидение
© Fotolia / Karelin Dmitriy
Запрет в Молдове: что ждет тех, кто не отказался от новостных передач РФ

Глава КСТР Драгош Викол заявил, что парад состоялся на Красной площади в Москве, таким образом, был продемонстрирован военный потенциал Российской Федерации.

"Это военная передача, потому что была продемонстрирована современная военная техника России. Был продемонстрирован военный потенциал России. Эта передача произведена в России", — не уступал Викол.

Поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в республике новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди них — Россия, официально вступили в силу в Молдове 12 февраля этого года. Трансляция других программ разрешена.

Согласно действующему законодательству, за повторное нарушение грозит штраф от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тысячи — 5,9 тысячи долларов). Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

По теме

Коновалов: русофобия – выгодный товар
Брутер: ограничение показа российских передач – экспорт русофобии в ЕС
Отнять Бернардацци: русофобия по-кишиневски
Теги:
Парад на Красной площади, парад в Москве, 9 Мая, военный парад, штраф, парад, День Победы, РТР-Молдова, КСТР, Драгош Викол, Евгений Сергеев, Москва, Молдова, Россия, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

  • HOOG Festival
    Цирк приехал

    В рамках празднования 100-летия Эстонской республики состоится Международный фестиваль современного цирка, который объединит лучших артистов из разных стран.

  • Торговля спиртными напитками
    Сухой закон

    Из-за выпускных вечеров по всей Беларуси прекратят продавать алкоголь – в какое время будут действовать ограничения?

  • Грузинские сувениры и подарки в национальном стиле в сувенирной лавке в центре грузинской столицы
    Популярный русский

    Почему русский язык, который в начале 2000-х годов в Грузии начали забывать, в последнее время становится все более популярным?

  • Нодар Чачхиани
    К чемпионату готовы

    О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время проведения чемпионата мира по футболу, узнал Sputnik.

  • Женщина с полиэтиленовым пакетом в руке, фото из архива
    "Пакетное" обращение

    Минэкологии Азербайджана перед началом сезона отпусков обратилось к населению с просьбой не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты.

  • Лампочки
    Сделаем скидку

    Тарифы на электричество для небогатых граждан в Армении можно снизить на четверть, считает министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны.

  • Контроль качества продукции в лаборатории завода Danone-Юнимилк, архивное фото
    А если найдем?

    Главный государственный санитарный врач Казахстана прокомментировал обнаружение антибиотиков в российской продукции Danone.

  • Цхинвал
    Тушите свет!

    Подача света в Южную Осетию прекратится в субботу на три часа - отключение связано со строительством электроподстанции.

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Краснодаре
Невероятные граффити к ЧМ-2018: художники оживляют легенд футбола
Учения спецназовцев в Хабаровске
Учения спецназовцев в Хабаровске
Валютные поступления в I квартале
Помощь мигрантов: как выживает Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться