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Больница

Странные вещи творятся в больницах Молдовы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Давно такого не было: молдавские депутаты жестко раскритиковали чиновников системы здравоохранения за то, что происходит в стране.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik, Елена Комолова. Весь мир вкладывает деньги и силы в развитие превентивной медицины. Помните поговорку: предупрежден, значит вооружен. Но все это не про Молдову. С каждым годом в республике урезаются суммы, отведенные для фонда профилактических мероприятий. А само распределение средств вызывает слишком много вопросов о целесообразности поддержки того или иного направления. К примеру, знаете ли вы, что в прошлом году на профилактику алкоголизма и табакозависимости в Молдове потратили 80 миллионов леев (!), тогда как на профилактику зубных заболеваний у детей вдвое меньше. При этом чиновники даже не могут внятно объяснить, что из себя представляют те самые кампании по предупреждению зависимости от спиртного и сигарет. Единственный выхлоп, который хоть как-то можно приписать к этой программе, — расклейка листовок в медучреждениях, а остальное, как говорится, в трубу, а точнее — кому-то в карман.

Хирурги на операции, архивное фото
© Sputnik / Варвара Гертье
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Проблемы превентивной медицины в республике поднимались и молдавскими депутатами на одном из последних заседаний парламента. Законодатели обрушились с критикой на уполномоченных представителей правительства. При этом недовольства прозвучали со стороны практически всех фракций.

Лечение выгоднее профилактики?

Депутат социалист Владимир Односталко отметил, что в этом году фонд профилактических мероприятий урезали еще на 12 миллионов леев, а в прошлом — более, чем на 20 миллионов.

"Зачем вообще формировать этот фонд профилактики, если ежегодно деньги, предназначенные для того, чтобы общественное здоровье в стране улучшалось, тратились на другие направления", — задался вопросом политик.

Он привел в пример отраженные в Европейском отчете данные по Франции, где указано, что там в приоритет ставят профилактику различных заболеваний.

"В том числе, у них по школам ездит специальный автобус со стоматологами, и они проверяют детей. У нас на это деньги урезаются. Выгоднее лечить?", — возмутился парламентарий.

Больница
© Sputnik / Александр Онопа
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Госсекретарь в области социального и медицинского страхования Неля Русу отметила, что "эти суммы распределяются из основного фонда для выполнения единственной цели — профилактики, а именно на активное выявление предонкологического состояния груди, на доступ к анализам на туберкулез — меры, которые предпринимаются семейными врачами".

Как распиливают деньги?

По словам Русу, "если говорить о фонде профилактических мероприятий, то до 30 мая 2018 года из этого фонда потрачено миллиард 163 миллионов на проекты по профилактике и предупреждению рисков заболевания ВИЧ/СПИД. В тоже время на основе ранее заключенных контрактов миллиард 207 миллионов предусмотрено на покупку вакцины от бешенства".

Чиновница рассказала, до конца года предусмотрено 10 миллиардов 445 миллионов на проведение конкурса и внедрение программы по снижению рисков заболевания ВИЧ/СПИД, а также конкурса по снижению потребления алкоголя и конкурса по снижению потребления табачной продукции.

"По поводу ВИЧ/СПИД. В Молдове насчитывается 10 тысяч пациентов. Это внушительная, но небольшая цифра, чтобы мы концентрировались исключительно на этой категории", — отметил Односталко.

Когда сани готовят зимой…

Депутаты поинтересовались, какая сумма была выделена в прошлом году на профилактические мероприятия, и какие именно мероприятия были проведены для борьбы с курением и алкогольной зависимостью.

В ответ на это директор Национальной кампании медицинского страхования Думитру Парфентьев отметил, что "помимо фонда профилактики из основного фонда в прошлом году потрачено 80 миллионов леев на профилактические мероприятия, проводимые семейными врачами".

"Кроме того стоматологическая деятельность и предупреждение зубных заболеваний у детей обеспечивается из основного фонда. На это было истрачено в прошлом году 40 миллионов. Что касается остальных кампаний, то на этот год предусмотрены десять миллионов леев, в том числе на продвижение здорового образа жизни и на борьбу с курением и алкоголизмом. Детали будут представлены после подведения итогов соответствующих конкурсов и отражены в финальном отчете в конце года", — сказал чиновник.

Поговорка "Готовь сани летом, а телегу — зимой", похоже, не про молдавских чиновников. Уже второе полугодие началось, а у нас только планируют мероприятия на текущий год. Об этом депутаты и напомнили чиновнику.

"Когда вы говорите о том, что во второй половине года будет проведен конкурс, то, когда же это все вы будете выполнять? Где менеджмент?", — возмутился Односталко, напомнив, что в этом году к Национальному дню борьбы с курением единственное, что реально можно увидеть своими глазами, — это развешивание листовок в медучреждениях страны. А где суть дела?

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Представительница фракции демократов Валентина Стратан также указала на недостатки менеджмента и попросила ответственных чиновников грамотно планировать.

Миллиарды не в то русло…

Депутат от фракции Партии коммунистов Елена Боднаренко подчеркнула, что в 2016-2017 годах суммы, выделенные на профилактику заболеваний, были скорректированы с минусом на десятки миллионов леев. По ее словам, "конечно, хорошо, что семейные врачи занимаются профилактикой, но смертность в Молдове, в первую очередь, происходит от онкологических и кардиологических заболеваний, а не от СПИДа".

"То есть высокая смертность от тех заболеваний, где семейный врач чаще всего не имеет необходимого медицинского оборудования и не может провести качественный анализ и поставить правильный диагноз, а также определить на какой степени развивается заболевание. Это должно производится на государственном уровне", — отметила депутат.

Visita médica
© Flickr/ Alex Proimos
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Она привела в пример Японию.

"В этой стране, когда смертность от заболевания раком прямой кишки занимала первое место, ввели обязательный скрининг всех граждан страны. Только благодаря этому число больных данным заболеванием снизилось в три раза", — рассказала политик.

Депутат с сожалением отметила, что в Молдове скрининг не носит обязательный и массовый характер для всех.

"Есть разовые акции по предупреждению заболевания раком шейки матки, раком груди. Может вместо того, чтобы выпускать большое число листовок, которые, вероятно, даже не попадают в руки граждан РМ, лучше ввести обязательный скрининг и обследование, чтобы на ранней стадии выявлять заболевания и лечить их", — заключила Боднаренко.

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Остается только надеяться, что все эти правильные слова депутатов не просто дойдут до ушей чиновников, но будут действительно реализованы в жизни, и миллионы леев будут пускать не на формальные листовки о вреде табака и алкоголя, а на конкретные проекты, которые спасут жизни и предупредят тяжелые болезни, от которых ежегодно умирают тысячи наших соотечественников.

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Теги:
профилактика, распределение средств, заболевания, СПИД, деньги, Молдова, Медицина и здоровье
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