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Математика

Мальчик с аутизмом не справляется в школе, а ему отказались помочь

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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В Молдове образование детей с особенностями в развитии до сих пор испытывает трудности.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. В редакцию Sputnik Молдова пришло письмо от жительницы Кишинева Марии Кениг, которая рассказала нам о своей проблеме. Дело в том, что у нее есть 8-летний сын Егор, ему поставили диагноз — аутизм. В сентябре 2017 года он пошел в первый класс.

Комиссия в Муниципальном психо-социо-педагогическом центре отправила ребенка в обычную школу, ориентируясь исключительно на год рождения.Тестирование на его готовность в школе провели уже после начала учебного года, по закону его можно проводить после. Но тестирование было лишь формальным.

"Мальчик оказался в школе, в системе, не предусматривающей особенности детей с аутизмом. Ребенок нуждался в помощи, которую не получал, и поэтому не смог адаптироваться. Он оказался не готов к общеобразовательной системе, на тот момент ему было семь лет, но его уровень развития не соответствовал метрическому возрасту, инклюзия не могла быть успешной", — рассказывает Мария Кениг. 

По ее словам, педагоги не умеют работать с такими детьми, классные руководители не в состоянии уделять им внимания из-за большого количества учеников в классе (30 — 35).

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Более того, вспомогательных педагогов, психологов, в обязанности которых входит оказывать помощь, не хватает. В связи со всеми этими трудностями родители решили забрать сына из школы и обратились в Министерство образования, культуры и исследований. Они попросили приостановить обучение ребенка на один год с посещением подготовительного курса и повторным поступлением в первый класс с 1 сентября 2018 года.

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В ведомстве сначала отнеслись с пониманием к проблеме мальчика, на словах ситуацию решили в его пользу, но никаких письменных подтверждений не было выдано. В итоге примерно через три месяца родители получили отказ на свою просьбу, и мальчика перевели в следующий класс, несмотря на то, что его более трех месяцев не было в школе, и он не справился с программой.

Родственники мальчика писали запросы, а также обратились к народному адвокату Майе Бэнэреску.

Редакция Sputnik Молдова связалась с Майей Бэнэреску. Она объяснила, почему возникают сложности в подобных ситуациях.

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"Дело в том, что детей с 1 по 4 класс переводят автоматически, несмотря на успеваемость. Но в данном случае ребенку могут позволить пройти обучение в первом классе снова, учитывая, что он не посещал учебное заведение около трех месяцев. Также для удовлетворения просьбы, по закону, нужно заключение врача или психолога, которые подтвердят состояние ребенка и необходимость пройти программу снова", — пояснила Бэнэреску.

Она добавила, что 5 июня провела официальную встречу с министром Моникой Бабук. Там обсуждали сложные ситуации с обучением многих детей, среди них отдельно поговорили и о проблеме Егора. Как сообщила омбудсмен, его случай находится на рассмотрении в ведомстве, ожидается решение.

Редакция Sputnik Молдова попытается помочь Егору. Родные мальчика обещали предоставить больше подробностей об этой ситуации. О том, как решится судьба мальчика, мы будем информировать читателей.

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Теги:
инклюзивное образование, аутизм, Майя Бэнэреску, Молдова, Кишинев, Образование
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