17:43 08 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.82
  • RUB0.27
  • RON4.27
  • UAH0.64
Поиск
pensionar

Хорошая новость: в Молдове вдвое повысят пенсию некоторым категориям граждан

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
Получить короткую ссылку
57510

Подарок от правительства Молдовы: некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на увеличение пенсии более чем в два раза.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Граждане Молдовы, которые продолжали работать после выхода на пенсию, будут получать более высокие выплаты. Соответствующий проект одобрен членами правительства на заседании кабинета министров в пятницу.

Пенсионер. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
С 2019 года в Молдове изменятся правила предоставления некоторых пенсий

Перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет. На повышение в два с лишним раза средней выплаты рассчитывают порядка двух с половиной тысяч граждан. Таким образом, пенсия увеличится с двух тысяч 48 леев до четырех тысяч 770.

А с 1 января 2020 года пересмотрят пенсии и тех, чей стаж после ухода на заслуженный отдых не дотянул до 15 лет. Выплаты увеличатся также вдвое — с тысячи 900 до трех тысяч 765 леев. Воспользоваться прибавкой смогут свыше пяти с половиной тысяч пенсионеров.

Что касается пенсий, установленных в период января 1999 — января 2019 годов, то их перерасчет также будет осуществляться постепенно, начиная с 2021 по 2027 годы.

"Лицо может рассчитывать на перерасчет пенсии один раз. Размер пенсии будет больше суммы выплаты, которую человек получает в настоящее время", — отмечено в сообщении правительства.

Депутат рассказал, хватит ли денег на пенсии жителям Молдовы>>>

Как пояснили в кабмине, данный проект закона представляет новый этап реализации пенсионной реформы и направлен на снижение неравенства в системе социального обеспечения, с тем чтобы она была справедливой, устойчивой и прозрачной.

Пенсионерка
© Sputnik / Nicu Goncear
Кто в Молдове может выходить на пенсию на льготных условиях

"Формула расчета после 1999 года была неправильной, и никто не получал пенсию согласно тем деньгам, которые уплачивались им в соцфонд. Мы пересмотрели формулу путем изменения закона. После чего этап за этапом мы повышали пенсию", — сказал премьер-министр Павел Филип.

По его словам, проект будет передан на рассмотрение в парламент.

"Попросим депутатов проголосовать, чтобы проект вступил в силу", — отметил Филип.

В этом году завершатся все этапы валоризации пенсий. С 1 апреля пересчитали пенсии, установленные в 2012-2013 годах, а с 1 октября этого года — выплаты с 2014 — по 31 марта 2017 года.

По теме

У кого в Молдове стоимость ужина превышает размер минимальной пенсии
Выход на пенсию в Молдове досрочно: хорошо это или плохо
В Молдове дважды повысят пенсии
Гырбу: через несколько лет молдавские старики могут остаться без пенсий
Теги:
повышение пенсий, пенсия, рост, правительство, Павел Филип, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

  • HOOG Festival
    Цирк приехал

    В рамках празднования 100-летия Эстонской республики состоится Международный фестиваль современного цирка, который объединит лучших артистов из разных стран.

  • Торговля спиртными напитками
    Сухой закон

    Из-за выпускных вечеров по всей Беларуси прекратят продавать алкоголь – в какое время будут действовать ограничения?

  • Грузинские сувениры и подарки в национальном стиле в сувенирной лавке в центре грузинской столицы
    Популярный русский

    Почему русский язык, который в начале 2000-х годов в Грузии начали забывать, в последнее время становится все более популярным?

  • Нодар Чачхиани
    К чемпионату готовы

    О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время проведения чемпионата мира по футболу, узнал Sputnik.

  • Женщина с полиэтиленовым пакетом в руке, фото из архива
    "Пакетное" обращение

    Минэкологии Азербайджана перед началом сезона отпусков обратилось к населению с просьбой не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты.

  • Лампочки
    Сделаем скидку

    Тарифы на электричество для небогатых граждан в Армении можно снизить на четверть, считает министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны.

  • Контроль качества продукции в лаборатории завода Danone-Юнимилк, архивное фото
    А если найдем?

    Главный государственный санитарный врач Казахстана прокомментировал обнаружение антибиотиков в российской продукции Danone.

  • Цхинвал
    Тушите свет!

    Подача света в Южную Осетию прекратится в субботу на три часа - отключение связано со строительством электроподстанции.

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Краснодаре
Невероятные граффити к ЧМ-2018: художники оживляют легенд футбола
Путин прибыл в Пекин
Официальный визит: как Путин прибыл в Пекин
Валютные поступления в I квартале
Помощь мигрантов: как выживает Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться