Хорошая новость: в Молдове вдвое повысят пенсию некоторым категориям граждан

Подарок от правительства Молдовы: некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на увеличение пенсии более чем в два раза.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Граждане Молдовы, которые продолжали работать после выхода на пенсию, будут получать более высокие выплаты. Соответствующий проект одобрен членами правительства на заседании кабинета министров в пятницу.

© AP Photo / Czarek Sokolowski С 2019 года в Молдове изменятся правила предоставления некоторых пенсий

Перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет. На повышение в два с лишним раза средней выплаты рассчитывают порядка двух с половиной тысяч граждан. Таким образом, пенсия увеличится с двух тысяч 48 леев до четырех тысяч 770.

А с 1 января 2020 года пересмотрят пенсии и тех, чей стаж после ухода на заслуженный отдых не дотянул до 15 лет. Выплаты увеличатся также вдвое — с тысячи 900 до трех тысяч 765 леев. Воспользоваться прибавкой смогут свыше пяти с половиной тысяч пенсионеров.

Что касается пенсий, установленных в период января 1999 — января 2019 годов, то их перерасчет также будет осуществляться постепенно, начиная с 2021 по 2027 годы.

"Лицо может рассчитывать на перерасчет пенсии один раз. Размер пенсии будет больше суммы выплаты, которую человек получает в настоящее время", — отмечено в сообщении правительства.

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Как пояснили в кабмине, данный проект закона представляет новый этап реализации пенсионной реформы и направлен на снижение неравенства в системе социального обеспечения, с тем чтобы она была справедливой, устойчивой и прозрачной.

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"Формула расчета после 1999 года была неправильной, и никто не получал пенсию согласно тем деньгам, которые уплачивались им в соцфонд. Мы пересмотрели формулу путем изменения закона. После чего этап за этапом мы повышали пенсию", — сказал премьер-министр Павел Филип.

По его словам, проект будет передан на рассмотрение в парламент.

"Попросим депутатов проголосовать, чтобы проект вступил в силу", — отметил Филип.

В этом году завершатся все этапы валоризации пенсий. С 1 апреля пересчитали пенсии, установленные в 2012-2013 годах, а с 1 октября этого года — выплаты с 2014 — по 31 марта 2017 года.