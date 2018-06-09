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На трибуне Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев

На что хватало советской зарплаты, или Почему граждане Молдовы скучают по СССР

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Общество
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Правда ли, что во времена "солнечной Молдавии" жителям республики жилось сытнее и радостнее, чем со свободой слова и гаджетами сегодня.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. "Я хочу жить как бедный человек с деньгами", — говорил Пабло Пикассо. Если спроецировать слова великого художника на времена 70-80 годов в Молдавской ССР примерно так и получалось.

Особой роскоши в жизни людей тогда не было, но на все хватало, а главное — психику не мучала сверлящая мысль о том, что завтра может быть хуже, чем сегодня. Да и радовались люди как-то по-другому, более искренне, более человечно, не зная, что многие из них спустя два-три десятилетия будут учиться жить обособленно, в угоду своим интересам и заработкам, "расталкивая локтями" тех, кто послабее, тех, кто встает на пути к заветному денежному кушу.

Казалось бы, деньги на руках у людей были, но господствовал дефицит, очереди выстраивались не только за продуктами питания, но и на месяцы запись растягивалась на пылесосы, стиральные машины, мебель. Однако при этом у людей все было: изощрялись, выкручивались, доставали.
Сегодня ситуация поменялась с безобразием до наоборот: имей только деньги, и можешь купить хоть собственный самолет. Вот только на все "кровно нажитых" многим жителям нашей страны, как правило не хватает.

Ансамбль народного танца Миорица
© Sputnik / Борис Кауфман
Как создавалась Молдавская ССР

Корреспондент Sputnik Молдова, чтобы не быть голословным решил проанализировать: на что действительно хватало зарплаты рядовому советскому сотруднику со средним месячным заработком в 120-130 рублей? 

"Спасибо товарищу Брежневу за наше счастливое детство"

Многим жителям Кишинева сегодня кажется, что мороженое, цена которого варьируется у отметки в 8-10 леев, является обыденным лакомством для детей. Да, в столице это в 99 процентах случаев так. Но вот в сельской местности, особенно в многодетных семьях, этот ледяной десерт далеко не всем родителям по карману.

Итак, во времена развитого социализма, это главное детское лакомство продавалось буквально по символической цене. "Ягодное" стоило тогда 10 копеек, а самое сливочное в мире эскимо продавалось по 28 копеек.

Сегодня же, чтоб купить вафельный рожок с добавками из фруктов или орехов, маленькому покупателя придется выклянчить у своих родителей порядка двадцати леев, то есть — один евро.

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Если перевести сегодняшнюю стоимость одной порции мороженного в Молдове на курс советского рубля к американской валюте, который был более 30 лет назад, с уверенностью можно констатировать, что советский ребенок на эти деньги точно заработал бы сильную ангину, съев за раз 7-8 порций холодного молочного лакомства.

Не только бутерброд с колбасой "за два двадцать"

Разговоры о постоянном дефиците, главенствовавшем в магазинах СССР, оправданы, но частично. Что было на прилавках в Кишиневе практически всегда — это хлеб по 16 копеек за буханку и знаменитая колбаса по 2 рубля 20 копеек за килограмм.

Не так часто на столы жителей Советской Молдавии попадали прославленные "Рижские шпроты", продававшиеся по 1 рубль 80 копеек за баночку. Однако тем, кому не доставалось шпрот, довольствовались более распространенными сардинами в масле по 60 копеек за банку.

Надо признать, что сыр тоже стоил приемлемо: так, килограмм российского обходился покупателю в 1 рубль 70 копеек за кило. Для любителей съесть омлет по утрам также не возникало особых проблем: десяток яиц стоил порядка 80 копеек, а соленые огурчики продавались всего по 40 копеек за килограмм.

Не было проблем и с четвергом, традиционно считавшимся "рыбным днем". Тушки хека в замороженном виде продавались по 35-40 копеек за килограмм. А зеленый горошек, который можно было использовать в качестве сытного гарнира к рыбному блюду реализовывался примерно по той же цене за одну банку.

Мясо — дефицит, но все ели его чаще

Радовали, по сравнению с нынешними молдавскими, и советские цены на мясо. Так, свинина стоила порядка 2 рублей за килограмм, говядины 1 рубль 90 копеек, баранины — 1 рубль 80 копеек. Ингредиенты для холодца, свиные ноги, продавались по 35-60 копеек за кило.

Китайский шеф-повар разделывает мясо на воздушном шарике с завязанными глазами
© Ruptly .
Китайский шеф-повар разделывает мясо на воздушном шарике

Сегодня многие работники бюджетной сферы, не говоря уже о пенсионерах, и помыслить не могут о таком изобилии, перебиваясь с хлеба на картошку и макароны, с молока на кефир. Мясо для многих молдавских семей стало исключительным атрибутом праздничного стола, и то не всегда.

Если учитывать, что сегодня в Молдове человек получает, в среднем, чуть более 5 тысяч леев, то в зимний период этой суммы едва хватает скромно поесть и оплатить коммунальные услуги, которые в общем за двухкомнатную квартиру в Кишиневе в 50 метров доходят до 2 с половиной тысяч леев.

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Теги:
достаток, Молдавия, стоимость, зарплата, тарифы, Советский Союз, цены, ЦК КПСС, Иван Бодюл, Леонид Брежнев, МССР, Молдова, Кишинев, Общество
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