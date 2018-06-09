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Вор не пройдет: как летом в Молдове уберечь свою квартиру от "домушников"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Советы от сотрудников молдавской полиции касательно безопасности жилища, возможно, помогут кому-то уехать на отдых со спокойным сердцем и не беспокоиться о сохранности имущества.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Для многих отъезжающих в отпуск главной головной болью после проблемы выбора места для отдыха становится вопрос о безопасности жилища от "домушников" во время собственного отсутствия.

Чтобы не пострадать от действий злоумышленников, сотрудники правоохранительных органов советуют следующее:

1. Основным методом профилактики и предупреждения квартирных краж должна быть установка квартиры под охрану. Только пультовая охрана способна обеспечить действительно надежную защиту жилища и покоя его жильцам. Охранная сигнализация также может уберечь и от многих других неприятностей — возгораний, затоплений, утечки газа и даже от возможности незаконного использования вашей телефонной линии.

2. Позаботьтесь о степени надежности и секретности вашего замка. Установите дополнительное запорное устройство на входную дверь и постоянно им пользуйтесь.

Вор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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3. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике или в других условных местах. Преступники могут ими воспользоваться.

4. Уходя из квартиры, тщательно закрывайте балконные двери, окна и форточки. По возможности установите на окна декоративные решетки.

5. Въезжая в новую квартиру или дом, сразу же замените замки. Уделите внимание защите окон, балконов и лоджий, особенно квартир, расположенных на первых и последних этажах, а также примыкающих к пожарным лестницам и водосточным трубам. Установите на таких окнах решетки или жалюзи, а балконы и лоджии остеклите. Помните, что ваши затраты в усиление технической укрепленности квартиры гораздо ниже, чем стоимость имущества, которое может быть похищено.

6. В случае длительного отсутствия попросите соседей присмотреть за квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика.

7. На время отпуска или длительного отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам.

Борьба с преступностью
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8. Если вы или члены вашей семьи потеряли ключи от квартиры, немедленно оповестите об этом ваших домашних и соседей, обеспечьте присутствие в квартире кого-либо из близких. Как можно быстрее смените замки на дверях. Не рекомендуется прикреплять к ключам от квартиры никаких предметов, позволяющих определить их владельца.

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Теги:
безопаность, домушники, кражи, воры, лето, Молдова, Кишинев, Общество
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