Вор не пройдет: как летом в Молдове уберечь свою квартиру от "домушников"

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Для многих отъезжающих в отпуск главной головной болью после проблемы выбора места для отдыха становится вопрос о безопасности жилища от "домушников" во время собственного отсутствия.
Чтобы не пострадать от действий злоумышленников, сотрудники правоохранительных органов советуют следующее:
1. Основным методом профилактики и предупреждения квартирных краж должна быть установка квартиры под охрану. Только пультовая охрана способна обеспечить действительно надежную защиту жилища и покоя его жильцам. Охранная сигнализация также может уберечь и от многих других неприятностей — возгораний, затоплений, утечки газа и даже от возможности незаконного использования вашей телефонной линии.
2. Позаботьтесь о степени надежности и секретности вашего замка. Установите дополнительное запорное устройство на входную дверь и постоянно им пользуйтесь.
3. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике или в других условных местах. Преступники могут ими воспользоваться.
4. Уходя из квартиры, тщательно закрывайте балконные двери, окна и форточки. По возможности установите на окна декоративные решетки.
5. Въезжая в новую квартиру или дом, сразу же замените замки. Уделите внимание защите окон, балконов и лоджий, особенно квартир, расположенных на первых и последних этажах, а также примыкающих к пожарным лестницам и водосточным трубам. Установите на таких окнах решетки или жалюзи, а балконы и лоджии остеклите. Помните, что ваши затраты в усиление технической укрепленности квартиры гораздо ниже, чем стоимость имущества, которое может быть похищено.
6. В случае длительного отсутствия попросите соседей присмотреть за квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика.
7. На время отпуска или длительного отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам.
8. Если вы или члены вашей семьи потеряли ключи от квартиры, немедленно оповестите об этом ваших домашних и соседей, обеспечьте присутствие в квартире кого-либо из близких. Как можно быстрее смените замки на дверях. Не рекомендуется прикреплять к ключам от квартиры никаких предметов, позволяющих определить их владельца.