ОБСЕ - на страже: как в Молдове меняется отношение к Холокосту

Представитель ОБСЕ позитивно оценил движение в Молдовы в сторону все большего уважения к памяти о Холокосте.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Завершил свой визит в Кишинев личный представитель действующего председателя ОБСЕ от Италии по борьбе с антисемитизмом раввин Эндрю Бейкер.

© Sputnik / Rodion Proca Брик: отрицать Холокост в Молдове запрещено законом

Как сообщает в субботу пресс-служба миссии ОБСЕ в Молдове, Бейкер в нашей стране побывал уже во второй раз. В течение трех дней он встречался с представителями правительства, парламента и местной еврейской общины, чтобы узнать, как в Молдове реализуется план действий на 2017-2019 годы в области просвещения и сохранения памяти о Холокосте.

Напомним, что этот план действий правительство Молдовы утвердило в мае 2017 года.

В Тирасполе установлен памятник жертвам Холокоста >>>

"Я признателен Министерству образования, культуры и исследований за инициативу по изменению школьной программы, чтобы достоверно отразить Холокост в местном контексте. Теперь, когда важная работа по внедрению этих изменений и пересмотру учебников начинается, я рад отметить, что Миссия ОБСЕ в Молдове предложит министерству помощь экспертов", — отметил Бейкер в ходе визита в РМ.

Он также приветствовал решение Минобразования создать в Кишиневе музей истории евреев Республики Молдова.

Бейкер подчеркнул важность введения наказания за отрицание Холокоста и настоятельно призвал отразить эту проблему на законодательном уровне.