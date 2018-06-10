В Сети показали настоящее Кишиневское чудо - и все ахнули

Было время, когда в Кишиневе строили умно - но почему-то эти времена прошли.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik, Нику Гончар. Если весь мир знает поговорку "Ломать не строить", то в Кишиневе ее следовало бы произносить, как "Ломать и строить что попало — не значит строить хорошо".

Современный облик центра Кишинева был создан после освобождения Молдовы от немецко-румынских фашистских захватчиков. Проектировал сердце республиканской столицы уроженец нашего города Алексей Щусев, знаменитый советский архитектор, подаривший некогда единой стране десятки шедевров современного зодчества.

На кинохрониках середины прошлого века, представленных здесь, мы видим самого Щусева, уже в годах, увлеченного обсуждением новых проектов, а также — до боли знакомые сегодня здания, созданные в трудные послевоенные годы. Это Академия наук, возрожденный железнодорожный вокзал и жилые кварталы вокруг него, элитные дома вдоль центрального проспекта, Главпочтамт и многие другие. Есть здесь и кадры реставрации городского банка (будущий Органный зал) и горсовета (мэрия), а также совсем новый в те годы Проспект молодежи, ныне носящий имя Григория Виеру.

Так создавалась Эпоха. Так творились чудеса. Да, в наше время, когда мало что по-настоящему делается для людей, все увиденное на этих кадрах можно воспринять именно как чудо. А вот что причиной тому, что сегодня это чудо не повторяется, — решать нам с вами. Свои мнения можете оставлять в комментариях под этой публикацией.