Точный прогноз погоды: молдавское "пекло" или запасаемся водой

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Похоже, жителям республики придется на время забыть об относительном метеорологическом комфорте, который господствовал на большинстве территории страны во второй половине мая-начале июня. На смену относительному температурному равновесию приходит настоящая жара.

Так, если в воскресенье, 10 июня, столбики термометров днем лишь намекнут на наступающий зной — будет до 30 градусов со знаком плюс, то в последующие дни максимумы вырастут на один-два градуса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Жара наступает: точный прогноз погоды в Молдове на 9 и 10 июня

Вопреки ожиданиям граждан, в последний день недели уходящей дождь не остудит знойную молдавскую землю, да и ветер ретируется от наступающей жары: невнятные его порывы скоростью в 9 км/ч вряд ли помогут утомленным солнцем людям.

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На наступающей неделе — понедельник, вторник, среду и четверг — дневные температурные максимумы вырастут. Ожидается до плюс 31-32 градусов, дожди маловероятны.

В жаркую погоду медики рекомендуют выпивать на протяжении дня не менее двух с половиной литров чистой воды во избежание дегидратации организма.