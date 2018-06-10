11:10 10 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.82
  • RUB0.27
  • RON4.27
  • UAH0.64
Поиск
Остатки от башен глушилок в Кишиневе. 2018 год.

"Улика из прошлого": где в Кишиневе можно найти "осколки" холодной войны

© Sputnik / Сергей Цуркану
Общество
Получить короткую ссылку
17030

В столице на Пушкинской горке гордо возвышается половина одной из трех "башен-глушилок", ограждающих в советское время уши молдаван от "вражеских голосов".

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Сергей Цуркану. Три башни на холме. Кишиневцам, рожденным до конца 80-х годов прошлого века, не нужно объяснять, о чем идет речь. Стоящие на Пушкинской горке металлические конструкции венчали четырехлепестковые короны-антенны, и башни были видны практически с любой точки города. В них даже была своеобразная эстетика — ночью они подсвечивались лампочками. Они были чуть ли не одним из символов города.

Сложно объяснить современному человеку, непрерывно "висящему" в интернете и мотающемуся "по Европам и Азиям", предназначение этих конструкций. А оно было исключительно простым и вместе с тем идеологическим — перекрытие сигнала западных радиостанций шумом. Более того, подобные башни стояли во всех крупных городах СССР, заботливо прикрывая мозги жителей от тлетворной западной пропаганды.

Башни глушилки в Кишиневе. 70-е годы.
© Photo: мой город Кишинев
Башни "глушилки" в Кишиневе. 70-е годы.

Впрочем, работали они не на все 100 — ребенком я умудрялся слушать на коротких волнах прорывающиеся из-за кордона передачи, сквозь хрип и шум монструозных "глушилок" можно было перехватить песню Sex Pistols, анекдот про Брежнева или истории про Гулаг.

Телевизоры
© Sputnik / Сергей Венявский
Выборочная цензура: зачем в Молдове хотят запретить российские новости

Не во всем Советском Союзе население отнеслось с равнодушием к подобной идеологической заботе государства. В Минске, в 60-е годы, местный юноша, впечатлившись отсутствием гласности, собирался взорвать местные башни, почти как Максим Каммерер из ненаписанного еще Стругацкими "Обитаемого острова". Однако молодой человек больше болтал чем делал, поэтому закончил "закономерно" — десятью годами пребывания в промерзлой местности и в окружении уже не башен, но вышек.

После распада СССР никто не сохранил башни в надежде на то, что они будут работать по назначению. Практически везде их снесли, или переделали в ретрансляторы телевидения, радио и антенны мобильной связи.

Шаповалов: смешно блокировать любые интернет-ресурсы>>>

Интересно, что, если в советское время вплотную к ним подобраться было, разумеется, невозможно, то и сейчас возле остатков кишиневской "башни-глушилки", расположен некий военный объект, откуда грозный часовой гонит любопытствующих.

Такова судьба осколков времен холодной войны. И то, что осталось от "глушилок" — это не просто груда металла, но и памятник открытому миру и гласности, о которых всегда мечтали люди разных народов. А что получилось в итоге — тема уже для другой статьи. 

По теме

Киселев: закрытие счета "России сегодня" в Британии – "это цензура"
Выборочная цензура: зачем в Молдове хотят запретить российские новости
Додон опротестует в КС запрет новостных передач из России в Молдове
Теги:
секретный объект, радио, цензура, бвшни-глушилки, Молдавская ССР, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Певец Олег Погудин
    Очень точная нота

    "Серебряный голос России" Олег Погудин дал интервью Sputnik Эстония после аншлагового концерта в Таллинне.

  • Здание МИД Беларуси, архивное фото
    "Устаревшая позиция"

    Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.

  • Сотрудники патрульной полиции
    Сломанные крылья

    Жители горнолыжного курорта Гудаури побили с сотрудников компании, которая возит туристов на параплане.

  • Семейный отдых в Абхазии
    "Это стоит увидеть!"

    Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

На красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля
Искусство рисовать на теле: татуировки звезд - пикантные и не очень
Путин приготовил китайские «блины» и «пельмени»
Путин приготовил китайские "блины" и "пельмени"
Валютные поступления в I квартале
Помощь мигрантов: как выживает Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться