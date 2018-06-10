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Пенсионер

"Чти мать твою": молдавская молодежь может оставить стариков без пенсий

© Sputnik / Evghenii PANASENCO
Общество
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Уход молодых людей в теневой сектор экономики и массовый отток трудоспособного населения за границу вскоре могут привести к тому, что пожилые люди в Молдове и вовсе останутся без средств к существованию.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik, Андрей Петрик. "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе", — сказано в одной из десяти заповедей.

Жителей нашей страны, в том числе и молодежь, сложно упрекнуть в отсутствии богобоязненности и поведении, выходящем за рамки христианской морали. Стариков в Молдове, так или иначе, молодое поколение уважает, прислушиваясь к их совету, но поступая немного по-своему.

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По-своему поступают молодые люди, когда выбирают себе рабочее место здесь, в стране, которое наиболее неплохо оплачивается, не гнушаясь тем, что часто приходится работать, либо вообще неофициально, по сговору с хозяином, либо иметь трудовую книжку, но официально получать мизер, остальное благодарно принимая от работодателя в новеньком почтовом конверте.

Когда фриланс бьет по пенсионерам

На стабильность молдавской пенсионной системы скорее может повлиять тот факт, что все больше молодых людей начинают работать незарегистрированными фрилансерами, предпочитая получать больше и отбрасывать прочь подробности официального трудоустройства. Об этом говорят молдавские экономисты.

"Мне до пенсии далеко, соцфонду и без меня есть кому пополнить его бюджет, а там — хоть трава не расти", — примерно такой стереотип сложился сегодня в умах многих молодых и не уехавших из Молдовы людей.

Между тем, усугубляет картину и то, что молодежь не руководствуется в ряде случаев планированием своей относительной финансовой стабильности на будущее, предпочитая осуществлять сиюминутные траты, брать все от жизни. Такой подход, по мнению ряда экономистов и социологов, высказывавшихся в эксклюзивных интервью Sputnik Молдова, может привести к тому, что уже через 10-15 лет постаревшие граждане и вовсе останутся даже без мизерных пенсий.

"Перестроечная" молодежь пенсий не увидит

Бедность, гнетущее чувство нехватки денег — вот те главные словосочетания, которые, как никогда, точно характеризуют нынешнее положение дел среди большинства молдавских граждан, заставляя их навсегда уезжать за рубеж.

Согласно данным, озвученным социологами для Sputnik, ежедневно из Молдовы уезжает 108 трудоспособных граждан, возвращается жить на родину лишь треть из них. Проведя простой арифметический расчет, увидим, что навсегда из страны ежегодно уезжает свыше 26 тысяч уроженцев республики. На сегодняшний день, на одного официально работающего гражданина приходится один пенсионер.

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© Sputnik / Владимир Астапкович
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Что будет через 10-15 лет с пенсионерами в Молдове, если темпы оттока граждан продолжатся, а смертность продолжит неуклонно превалировать над рождаемостью?

Об этом рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"К 2050 году в Молдове останется только миллион человек. Одно из последствий такого сокращения населения — те, кто родились после 1970 года, пенсию, однозначно не получат, при сохранении актуальных тенденций в демографии. Нет экономического развития, поэтому у Молдовы нет будущего. И мы скоро будем изучать историю Молдовы как историю Древней Греции или Римской Империи", — с горечью отметил собеседник.

Село — на "аппарате искусственного дыхания"

Особенно несладко может стать пожилым людям, живущим в молдавской провинции, которые и сегодня получают пенсии на пару сотен леев меньше, чем их городские сверстники.

По словам Мокану, миграция людей из сел Молдовы бьет все мыслимые рекорды. Как утверждает социолог, на сегодняшний день уровень трудовой миграции в Молдове — самый высокий в регионе, даже по сравнению с соседними странами. Уже сегодня в государстве ощущается острая нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве, особенно в северных районах республики. В других отраслях экономики Молдовы хороших специалистов уже сейчас практически можно "пересчитывать по пальцам".

"Сегодня 600 тысяч квалифицированных работников из агропромышленного комплекса Молдовы трудятся не дома. Я не говорю уже о специалистах из промышленности, подавляющее большинство которых также возрождают экономику других стран, навсегда уехав из Молдовы. Сегодняшний уровень промышленного производства составляет лишь 15 процентов от той мощи, которой обладала Молдавская ССР", — подчеркнул Мокану.

К сожалению, это правда, которая может превратиться в трагедию страны и ее граждан. Просто разговоры "ах, зачем они уезжают, и как это плохо" уже всем давно "приелись". Очевидно, что властям страны надо принимать неотложные меры, а оставшимся в республике молодым людям не заниматься вздохами и огульной критикой того, что кто-то, почему-то, когда-то, что-то не сделал.

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Самим жителям Молдовы тоже следовало бы призадуматься, продолжить практику своих предков, всерьез взяться за село. Там ведь так умело работать поколение тех, кого сегодня дети оставляют без будущего…

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Теги:
отъезда за границу, отток, одиночество, демография, пенсионеры, население, молодежь, Молдова, Кишинев, Общество
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