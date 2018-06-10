Названы сроки, когда граждане Молдовы станут жить лучше

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. На протяжении более четверти века граждане нашей страны неоднократно слышали из уст власть имущих, что, мол, потерпите, долгожданная стабильность и уверенная жизнь скоро наступит. Однако от пламенных речей в итоге у большинства жителей страны остались лишь неоправдавшиеся ожидания. В сухом остатке — погоня за леем и попытки каждый месяц свести концы с концами, обеспечить необходимым минимумом свою семью, рассчитаться по долгам за коммунальные услуги.

Пока политики все обещают стабильность, а она на горизонте развития страны даже не маячит, корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: что сулят жителям республики звезды, могут ли они дать ответ: когда, наконец, кошельки молдаван станут толще?

Об этом в эксклюзивном комментарии для Sputnik рассказала астролог Лучия Палий.

"Астрологическая ситуация в нашей республике аналогична той, что главенствовала в 35-40 году прошлого столетия. Звезды говорят о том, что массовый поток денег должен распределяться по Земному шару более равномерно, чем сейчас. С прошлой осени Юпитер находится в созвездии Скорпиона вместе с Плутоном, расположившимся в созвездии Козерога. Это означает, что вскоре нас ждет расцвет финансовой стабильности, развития экономики", — пояснила Палий.

По словам астролога, не ошибаются те жители нашей страны, которые на этом этапе затевают открытие собственного бизнеса, вкладывают средства с расчетом получения прибыли в среднесрочной перспективе. Эксперт настаивает, не стоит опасаться и тем гражданам нашей страны, которые не знают в чем хранить все, что нажили непосильным трудом. Деньги, по заверению астролога, можно продолжать хранить в национальной валюте, крах курса которой на ближайшее время пока не рассматривается.

"Астрологический прогноз, который прошлой осенью предсказывал стабилизацию курса лея, сегодня оправдался. Лей сохранит стабильность и в будущем. Сейчас можно пользоваться курсовой стабильностью на рынке для реализации амбициозных и не очень коммерческих проектов", — рассказала Палий.

По словам собеседницы, не стоит драматизировать и ситуацию с падением цен на недвижимость в Молдове. Звезды благоволят молодежи, которая именно в этот период может взять в рассрочку квартиру, воспользовавшись падением цен на жилье в молдавской столице.

"И в случае с падением курса евро и доллара, и цен на недвижимость, многие в Молдове говорят об экономическом спаде, однако небесные тела нам подсказывают, что в экономике Молдовы наступило равновесие. Сейчас жизнь постепенно становится легче не только для обеспеченных, но и для среднестатистических граждан", — подчеркнула Палий.

Астролог настаивает: период 2014-2017 годов стал одним из самых финансово-сложных для жителей нашей страны, наравне с тем, что господствовал с 1998 по 2000 годы, когда республика находилась под гнетом острой фазы экономического кризиса. В этом смысле, год 2018, особенно вторая его половина, станет глотком свежего воздуха для подавляющего большинства граждан Молдовы.

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"Сейчас астрологическая ситуация подсказывает, что Молдова начинает уверенно выходить из экономического кризиса, а ждать повторения подобной ситуации приходится далеко не скоро. Конфигурация планет сегодня такова, что деньги будут приходить в Молдову и в кошельки ее жителей. Планеты говорят о том, что именно 2018 год — первый этап периода, когда граждане страны начнут чувствовать стабильность. Однако на собственном кармане они смогут в этом убедиться в 2019-2020 годах", — подытожила Палий.