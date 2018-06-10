Как в Молдове отличить подлинный диплом от купленного в "подземке"

Эксперт в области информационной безопасности рассказал о том, как проверить подлинность диплома о высшем образовании.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik, Елена Сибова. Просидев двенадцать лет за партой, вчерашние школьники, воодушевленные началом взрослой жизни, сталкиваются с тем, что приходится садиться за парту еще на пять лет. Зная о необходимости получения высшего образования, большинство из них регулярно посещает занятия и пишет конспекты.

Среди них находится и немало тех, кто предпочитает не посещать университет, а от экзаменов просто "откупаться". Дойдя таким способом до конца цикла обучения, они защищают дипломную работу и получают свой "заслуженный" диплом.

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Однако, стоит выделить и третью категорию студентов, предпочитающих и вовсе не прилагать усилий, а сразу же купить готовый диплом, который прослужит им до поры, до времени, а после может "выйти боком".

Напомним, что ранее в Экономической Академии Молдовы прошли обыски, в результате которых шестьдесят преподавателей и чиновников ASEM стали фигурантами уголовного дела о махинациях с оценками за экзамены, дипломные и курсовые работы и прохождение практики. Были задержаны шестеро преподавателей и трое посредников.

Купленный диплом уже не представляет собой такой ценности, как раньше, так как любой работодатель может проверить действителен он или нет за считанные секунды, утверждает эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Не важна сама эта бумага, а важен другой момент. Любая госструктура позволяет любому человеку проверить действительность документа. Достаточно лишь зайти на сайт министерства образования, ввести два серийных номера и увидеть был ли выдан такой диплом", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова Константин Склифос.

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Минусом является лишь то, что проверить действительность такого документа можно лишь по номерам, а вот имя и фамилия его обладателя остаются скрытыми. В таком случае можно увидеть лишь его инициалы.

Наличие всех данных в компьютерных базах не оставляет студентам иного выхода, кроме как учится и честно зарабатывать свой диплом, уверен собеседник.

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"Проверять подлинность диплома при приеме на работу — обязанность компании. Насколько я знаю, большинство компаний проверяет, им ничего не стоит потратить две минуты и проверить данные потенциального сотрудника", — подчеркнул эксперт в области информационной безопасности.

По его словам, учеников нужно еще с начальных классов приучать к тому, что даже списывать не нужно. Тогда у него даже мысли не будет о том, чтобы делать что-то противозаконное.