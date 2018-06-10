Бактерия не спит: какую заразу можно подцепить в бассейнах и озерах Кишинева

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Летняя жара приводит десятки утомленных солнцем людей к общественным бассейнам и природным водоемам. Спасаясь от жары в прохладной воде, мало кто задумывается о том, какую опасность она в себе таит.

Если говорить о бассейне, то в случае соблюдения всех мер дезинфекции, максимум, что вы можете получить — аллергию и сухость кожи. Об этом в комментарии для Sputnik рассказала врач-инфекционист, заведующая реанимационным отделением больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Если владелец бассейнов соблюдает все правила, проводит дезинфекцию, то опасности как таковой нет. Зависит от того, чем бассейн обрабатывается и очищается. В таком случае это может вызвать аллергию или сухость кожи. Если же очищается бассейн некачественно, то есть опасность заразиться кишечными инфекциями. Особенно это касается детей, которые постоянно заглатывают воду", — отметила собеседница.

Что касается озер, то о их непригодности для купания и риске заразиться там какой-либо опасной инфекцией говорилось неоднократно. Тем не менее, желающих провести выходные, загорая на пляже и купаясь, пусть и не в самой чистой воде, находится немало.

"В природных водоемах очень хорошие условия для развития инфекций. И одна из особо опасных инфекций — это холерный вибрион, который у нас может и считают условно патогенным. Однако опасен он не тем, что вызывает холеру, а приводит к серьезным поражениям желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, там еще есть и лептоспира — также одна из самых серьезных инфекций", — отметила собеседница.

По словам доктора, риск заражения после купания в озере достаточно велик. Множество инфекций обусловлено тем, что в природных водоемах часто водятся крысы, полевые мыши, и другие животные, приходящие к озеру на водопой. Поэтому и заболевания, приносимые грызунами на берега кишиневских озер, могут быть крайне опасными.