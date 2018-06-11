Что делают в Кишиневе, когда хотят навести порядок

Если очень хочется, то даже в Кишиневе можно сделать так, как надо, а не так, как кому-то взбрело в голову.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Часто приходится слышать о том, что в Кишиневе, ныне переполненном людьми и машинами, очень трудно навести порядок на дорогах и тротуарах.

Часто дело доходит до того, что автомобилисты, чувствуя свою безнаказанность, при парковке перекрывают своими средствами передвижения тротуар на всю его ширину, вынуждая пешеходов рисковать жизнью и заходить на проезжую часть. Так, например, произошло на перекрестке улиц Сармизеджетуса и Ботаника Веке.

По заявлению других жителей Кишинева, бывает и так, что сосед может заблокировать ворота в жилой дом, а на просьбы освободить проход будет отвечать грубостью. При этом в службу 112 звонить будет бесполезно — все равно никто не приедет. По крайней мере, так утверждает этот пользователь соцсетей. Инцидент длился целых два дня на улице Василе Погор у дома № 28.

Кстати, вот автомобиль с теми же номерами выезжает с тротуара, где припарковался против правил.

А еще можно служить полицейским и парковаться, как вздумается.

Но есть и другие случаи, как, например,сквер у театра имени Чехова.

Или же тротуар на улице Александру чел Бун близ Харлампиевского храма. Прежде здесь ставили "на прикол" немало машин, а сегодня установлены переносные клумбы и посажены деревья. Автомобили же паркуют на проезжей части.