Какие документы нужны, а какие не нужны при пересечении границы Молдовы

С приходом лета все больше и больше граждан Молдовы отправляются в отпуск за рубеж. Но не все точно знают, какие документы им нужны, чтобы без проблем пройти контроль на границе.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Пограничная полиция напомнила тем, кто планирует отправиться в отпуск за рубеж, как поступить, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Пограничники отмечают, что ряд документов, которые раньше были необходимы для пересечения границы, теперь не нужны. Это будет особенно полезно знать родителям, которые собираются в отпуск вместе с детьми.

Не отправляйтесь в дорогу без этих бумаг

При пересечении государственной границы на автомашине водители должны иметь представить следующие документы:

© Sputnik / Александр Полегенько Полиция уточняет: какие документы не надо предъявлять на границе

— водительское удостоверение, оформленное на свое им, действительное для категории/подкатегории, к которой относится автомобиль;

— свидетельство о регистрации транспортного средства;

— обязательное страхование "Зеленая карта", которое действует для страны транзита и назначения.

Эти документы больше не требуются для пересечения границы

В то же время при пограничном контроле больше не нужно представлять документы о владении или использовании транспортного средства (доверенность, свидетельство о безвозмездном пользовании, договор и т.д.).

Еще один важный момент заключается в том, что любой родитель, даже если он разведен, может путешествовать со своим ребенком за границей без нотариально заверенной доверенности от бывшего супруга.

В каких случаях у вас могут возникнуть проблемы

Пограничники призывают обратить особое внимание на то, чтобы документы, удостоверяющие личность детей, были оформлены правильно. Как уже сообщалось, с 2011 года фотография и данные ребенка больше не вносятся в паспорта родителей.

Но есть еще один аспект, который может сделать ваш отдых менее приятным. Пограничная полиция возобновляет практику выявления транспортных средств, которые были вовлечены в совершение правонарушений, зафиксированных с помощью Автоматизированной системы контроля дорожного движения. Водителям, которые уклоняются от уплаты штрафов, будут вручены повестки в суд.

Как уточнили для Sputnik Молдова представители пограничной полиции, после вручения повестки водители, у которых есть неоплаченные штрафы, все же смогут покинуть страну. Основная цель такого контроля — мотивировать водителей вовремя уплачивать штрафы.

Однако выезд из страны будет запрещен в случаях, когда водитель проходит по уголовному делу или если суд запретил ему покидать страну.