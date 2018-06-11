Список улиц, где в понедельник в Кишиневе не будет электроэнергии

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Публикуем список улиц, где в понедельник не будет электроэнергии.

Ботаника:

— ул. Копэчень 1, Добружа 2-16, 1-11, Фынтынилор 1-19, 2-52, Мазилилор 21-31, 22-36, Столничень 1-9 — в период с 09:00 — 17:00

Центр:



— Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-140 — в период с 09.30 — 17:30

— ул. Миорица 7/1 — в период с 09:00 — 18:00



Рышкановка:

— ул. Дойна 53, 53/1, 57, 59, Подгоренилор 34, 36, 41C — в период с 09:25 — 17:25

— ул. В. Бадиу 15-19, 24-38, К. Брынковяну 24B, 24, 33A, 35, Дойна и Ион Алдя-Теодорович 17, Хотин 1, 6-16, Путней 10, 49-63, 50-66, 9990, Е. Теодорович 2-32, 13-33, Тимишоара 1, 11A, 14, 16 — в период с 09:10 — 17:10



Буюканы:

— ул. Бисеричий 11, 15, 25, 28,переулок Бисеричий 15, Г. Кодряну 69/2, 77, 77/1, 77A, 79/1, 89, Драгомирна 23, 28, 29, 30, 50, Скитулуй 1-5, 19 — в период с 09:30 — 19:00

— ул. И. Раду 27, 29, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, И. Крянгэ 53/1, В. Лупу 42/4 — в период с 09:00 — 17:00



Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11