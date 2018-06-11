Соседский дозор: в Молдове жители следят друг за другом, полиция довольна

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Полиция призывает граждан Молдовы активнее перенимать зарубежный опыт "соседского дозора", когда жители сами следят за порядком в своих кварталах, а полиция помогает им организоваться. В полицейском участке №3 на Буюканах в Кишиневе на днях был торжественно открыт уже 76-й такой сектор.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Кишиневе добровольцы создают "народную дружину"

Деятельность 75 секторов соседского дозора, которые были открыты до настоящего времени, более чем эффективна, заявил на церемонии открытия начальник инспектората полиции сектора Буюкань Лилиан Паскару. Местные жители бдительно следят за порядком, оперативно сообщают в полицию о правонарушениях и подозрительной активности в своем микрорайоне.

В результате там, где работают сектора соседского дозора, число преступлений сократилось в среднем на 15%.

© Sputnik . Евгений Панасенко На помощь молдавской полиции приходят народные дружины

На национальном уровне в населенных пунктах Молдовы действуют уже более трех тысяч секторов соседского дозора, которые охватывают более 30 тысяч человек. При их активной помощи полиция раскрыла около 90 преступлений.

Агитируя граждан вступать в соседский дозор, полиция подготовила промо-ролик, выпущенный при помощи посольства США в Молдове.

Объединения местных жителей, которые следят за порядком вместе с полицией, существуют под разными названиями и в разных формах во многих государствах мира. Полиция Молдовы возобновила практику совместной работы с местными жителями, когда выяснилось, что на местах стихийно и в массовом порядке воссоздаются "народные дружины" по образцу тех, что существовали в Советском Союзе. Как оказалось, отказ от таких дружин не пошел на пользу борьбе с правонарушениями.