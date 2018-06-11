За неделю Таможенная служба перечислила в бюджет полмиллиарда леев

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Более полумиллиарда леев перечислила Таможенная служба в государственный бюджет за минувшую неделю. Точная сумма составила 520,8 миллиона леев, а число обработанных таможенных деклараций превысило десять тысяч.

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Как сообщает Таможенная служба, за это время были пресечены 103 попытки нарушения таможенного законодательства, составлено 46 протоколов о правонарушениях, взыскано штрафов на сумму более 137 тысяч леев.

Поток автомобильного трафика через границу на минувшей неделе не ослабевал, на таможенных пунктах зафиксировано более 93 тысяч пересечений. Самое оживленное движение наблюдалось на молдо-румынской границе, а самыми загруженными КПП оказались Леушень и Скулень.

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Напоминаем, читателям Sputnik, которые собираются отправиться за границу, что за ситуацией на таможенных пунктах и загруженностью их транспортом вы можете наблюдать в режиме реального времени на странице Таможенной службы.