Африканская чума наступает: скоро покупать мясо будет опасно и в Кишиневе

Вспышка африканской чумы свиней всего в нескольких километрах от столицы Молдовы: что говорят в ответственных структурах?

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Подтвердилась вспышка африканской чумы свиней в районе Новые Анены, сообщили в Национальном агентстве по продовольственной безопасности Молдовы. То есть опасная болезнь обнаружена всего в нескольких километрах от Кишинева.

"Республиканский ветеринарно-диагностический центр лабораторным путем подтвердил вспышку африканской чумы свиней у домашних свиней в домохозяйстве, расположенном в 1,5 километра от населенного пункта Мерены района Новые Анены", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на место сразу же отправились специалисты территориального подразделения агентства по продовольственной безопасности.

"Были взяты пробы для лабораторного анализа и наложены ограничения на перевозку животных. Лабораторным путем подтвердился диагноз африканская чума свиней. Разработан и утвержден план мер по ликвидации вспышки", — добавили в ведомстве.

© Sputnik / Константин Чалабов В Европе бесчинствует африканская чума свиней, болезнь пришла и в Молдову

Эпидемиологическое расследование продолжается и осуществляется группой инспекторов территориального подразделения Агентства продовольственной безопасности Новых Анен в сотрудничестве с другими компетентными государственными учреждениями.

Агентство по продовольственной безопасности призвало владельцев свиней в срочном порядке информировать о случаях заболевания или мора животных, а также соблюдать минимальные требования биобезопасности. Специалисты ведомства мониторят ситуацию, чтобы не допустить распространения болезни.

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Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.