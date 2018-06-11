Тридцать тысяч гимназистов сегодня сдают второй экзамен

Экзаменационная сессия в разгаре, родители запасаются терпением и валидолом.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Второй экзамен, по языку обучения, сегодня сдают 30411 выпускников девятых классов. Первый экзамен учащиеся более тысячи учебных заведений Молдовы сдали 4 июня — по румынскому языку и литературе.

© Sputnik / Сергей Орлов Начались экзамены для учеников девятых классов, завтра стартует БАК-2018

Следующий и последний экзамен для девятых классов состоится 14 июня, по предметам "История румын и всемирная история".

Соискатели степени бакалавра вступили в экзаменационную гонку на день позже девятиклассников. Их ждет экзамен по иностранному языку — 12 июня. Следующий экзамен для будущих бакалавров — профильный предмет для реального, гуманитарного, спортивного профилей и профиля искусств, который состоится 15 июня.

Далее, 19 июня, состоится экзамен по предмету по выбору. Последний экзамен будет проведен 22 июня — по предметам "Украинский язык и литература", "Болгарский язык и литература", "Гагаузский язык и литература".

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Результаты экзаменов станут известны 27 июня. Апелляцию можно подать в течение 48 часов — 27 и 28 июня. Итоговые результаты после рассмотрения апелляций объявят 6 июля.