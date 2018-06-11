Без подорожаний никуда: на что в Молдове взвинтили цены

Что происходит с ценами в Молдове: за какие продукты питания, товары и услуги жители республики стали платить больше, а что подешевело?

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Регулярно в Молдове меняются исключительно цены, при чем в большинстве своем в сторону подорожаний. Впрочем, иногда наблюдается и удешевление некоторых товаров и услуг. Инфляция в мае этого года составила 2,8%. Средние потребительские цены остались на уровне прошлого месяца. Специалисты Национального бюро статистики объясняют это удешевлением продовольственных товаров, а также подорожанием непродовольственных товаров и услуг, оказываемых населению.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN Подешевеет ли топливо в Молдове: депутаты обсудили цены

За что стали платить дешевле?

За месяц упали в цене садовые ягоды, куриные яйца, экзотические фрукты, сало, кабачки, огурцы, помидоры, капуста, баклажаны, грибы, растительное масло, сахар, молоко и молочная продукция, свежая и копченая рыба, мясо и консервы, крупы.

Цены на большую часть непродовольственных товаров практически не изменились. Однако подешевели дамские босоножки, телевизоры, кондиционеры, бутилированный газ, лекарства и бытовая химия.

Стали меньше платить и за ежемесячное содержание детей в детсадах и яслях, а также за гостиничные услуги, аренду жилья и железнодорожный пассажирский транспорт.

За год упали в цене

Природный газ — на 20,2%;

Растительное масло — на 6,2%;

Лекарства — на 5,9%;

Сахар — на 4,4%;

Коммунальные услуги — на 2%.

Без подорожаний никуда

Наряду со спадом цен на некоторые категории товаров и услуг не обошлось и без подорожаний. Так за месяц взлетели цены на косточковые садовые фрукты, картофель, морковь и красную свеклу, лук, мороженое, пиво и чеснок.

Выросли в цене топливо, купальники, санитарные принадлежности и предметы личной гигиены, транспортные средства, спортивные товары, дамские платья, детские сандалии, сигареты.

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Дороже стали обходиться туристические услуги за границу, обязательное автострахование, лабораторные медицинские услуги, платные медуслуги, авиаперелеты.

За год больше всего подорожали