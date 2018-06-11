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Без подорожаний никуда: на что в Молдове взвинтили цены

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Что происходит с ценами в Молдове: за какие продукты питания, товары и услуги жители республики стали платить больше, а что подешевело?

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Регулярно в Молдове меняются исключительно цены, при чем в большинстве своем в сторону подорожаний. Впрочем, иногда наблюдается и удешевление некоторых товаров и услуг. Инфляция в мае этого года составила 2,8%. Средние потребительские цены остались на уровне прошлого месяца. Специалисты Национального бюро статистики объясняют это удешевлением продовольственных товаров, а также подорожанием непродовольственных товаров и услуг, оказываемых населению.

АЗС
© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN
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За что стали платить дешевле?

За месяц упали в цене садовые ягоды, куриные яйца, экзотические фрукты, сало, кабачки, огурцы, помидоры, капуста, баклажаны, грибы, растительное масло, сахар, молоко и молочная продукция, свежая и копченая рыба, мясо и консервы, крупы.

Цены на большую часть непродовольственных товаров практически не изменились. Однако подешевели дамские босоножки, телевизоры, кондиционеры, бутилированный газ, лекарства и бытовая химия.

Стали меньше платить и за ежемесячное содержание детей в детсадах и яслях, а также за гостиничные услуги, аренду жилья и железнодорожный пассажирский транспорт.

За год упали в цене

  • Природный газ — на 20,2%;
  • Растительное масло — на 6,2%;
  • Лекарства — на 5,9%;
  • Сахар — на 4,4%;
  • Коммунальные услуги — на 2%.

Без подорожаний никуда

Наряду со спадом цен на некоторые категории товаров и услуг не обошлось и без подорожаний. Так за месяц взлетели цены на косточковые садовые фрукты, картофель, морковь и красную свеклу, лук, мороженое, пиво и чеснок.

Выросли в цене топливо, купальники, санитарные принадлежности и предметы личной гигиены, транспортные средства, спортивные товары, дамские платья, детские сандалии, сигареты.

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Дороже стали обходиться туристические услуги за границу, обязательное автострахование, лабораторные медицинские услуги, платные медуслуги, авиаперелеты.

За год больше всего подорожали

  • Питьевая вода и канализация — на 15,1%;
  • Овощи — на 12,5%;
  • Фрукты — на 8%;
  • Топливо — на 7%;
  • Обувь — на 5%.

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Теги:
понизили цены, спад цен, подорожание, рост цен, цены, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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