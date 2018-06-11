Без подорожаний никуда: на что в Молдове взвинтили цены

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Регулярно в Молдове меняются исключительно цены, при чем в большинстве своем в сторону подорожаний. Впрочем, иногда наблюдается и удешевление некоторых товаров и услуг. Инфляция в мае этого года составила 2,8%. Средние потребительские цены остались на уровне прошлого месяца. Специалисты Национального бюро статистики объясняют это удешевлением продовольственных товаров, а также подорожанием непродовольственных товаров и услуг, оказываемых населению.
За что стали платить дешевле?
За месяц упали в цене садовые ягоды, куриные яйца, экзотические фрукты, сало, кабачки, огурцы, помидоры, капуста, баклажаны, грибы, растительное масло, сахар, молоко и молочная продукция, свежая и копченая рыба, мясо и консервы, крупы.
Цены на большую часть непродовольственных товаров практически не изменились. Однако подешевели дамские босоножки, телевизоры, кондиционеры, бутилированный газ, лекарства и бытовая химия.
Стали меньше платить и за ежемесячное содержание детей в детсадах и яслях, а также за гостиничные услуги, аренду жилья и железнодорожный пассажирский транспорт.
За год упали в цене
- Природный газ — на 20,2%;
- Растительное масло — на 6,2%;
- Лекарства — на 5,9%;
- Сахар — на 4,4%;
- Коммунальные услуги — на 2%.
Без подорожаний никуда
Наряду со спадом цен на некоторые категории товаров и услуг не обошлось и без подорожаний. Так за месяц взлетели цены на косточковые садовые фрукты, картофель, морковь и красную свеклу, лук, мороженое, пиво и чеснок.
Выросли в цене топливо, купальники, санитарные принадлежности и предметы личной гигиены, транспортные средства, спортивные товары, дамские платья, детские сандалии, сигареты.
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Дороже стали обходиться туристические услуги за границу, обязательное автострахование, лабораторные медицинские услуги, платные медуслуги, авиаперелеты.
За год больше всего подорожали
- Питьевая вода и канализация — на 15,1%;
- Овощи — на 12,5%;
- Фрукты — на 8%;
- Топливо — на 7%;
- Обувь — на 5%.