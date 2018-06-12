12:46 12 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
  • EUR19.77
  • USD16.78
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.64
Поиск
Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин

Фарит Мухаметшин: День России в Молдове отметят традиционно торжественно

Общество
Получить короткую ссылку
14820

Глава российской дипмиссии в Кишиневе Фарит Мухаметшин в преддверии Дня России рассказал в интервью Sputnik Молдова о сотрудничестве между нашими странами, а также о перспективах в отношениях двух государств.

В преддверии национального праздника Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня, посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин в эксклюзивном интервью агентству Sputnik рассказал о состоянии российско-молдавских отношений, а также о перспективах развития политических, экономических и гуманитарных связей между Москвой и Кишиневом.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин поздравил с Днем России

- Как в Молдове отметят День России?

— Во вторник, 12 июня, состоится торжественный прием, на который приглашены руководство Республики Молдова, общественные и политические деятели, представители организаций российских соотечественников, культуры, СМИ, широкой общественности.

- Как бы Вы могли бы охарактеризовать текущее состояние отношений между Молдовой и Россией?

— Не скрою, что нынешнее состояние российско-молдавских отношений переживает непростые времена. Запрет на трансляцию российских информационно-аналитических программ, объявление персонами нон грата наших дипломатов в Кишиневе под пресловутым предлогом "европейской солидарности" по сфабрикованному "делу Скрипалей", запрет на въезд в Молдову российских журналистов и деятелей культуры ограничивает потенциал нашего двустороннего сотрудничества. Не добавляет оптимизма и недавнее решение Конституционного суда Республики Молдова, по сути, открывающее дорогу для законодательного запрета на использование русского языка как средства межнационального общения.

Как изменится статус русского языка в Молдове после решения КС>>>

- Однако есть и позитивные тенденции, не так ли?

— Безусловно. К таковым можно отнести встречи на высшем уровне президентов Владимира Путина и Игоря Додона, результатами которых стало подписание соглашений по молдавским экспортерам и амнистии трудовых мигрантов. Обнадеживают и показатели торгово-экономического сотрудничества: в этом году двусторонний товарооборот вырос примерно на 11%. Хорошей площадкой для обсуждения проблемных тем станут запланированные в июле этого года консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран. В частности, речь идет об уже более трех лет "застрявших под сукном" двусторонних соглашениях в области трудовой миграции, пенсионного обеспечения, культурного сотрудничества и ряде других.

Второй форум Славянских университетов стран СНГ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мухаметшин: отношения Молдовы и России сложные, но не стоит драматизировать

Несомненно, позитивной остается динамика межрегионального диалога в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. На сегодняшний день между 47 регионами России и Молдовы действуют соглашения о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. К примеру, АТО Гагаузия сотрудничает с субъектами Российской Федерации, из которых наиболее активно — с Санкт-Петербургом, Московской областью, Республикой Татарстан. Кстати, буквально недавно, на "полях" ПМЭФ-2018 (Петербургский международный экономический форум) достигнута договоренность об открытии в Казани представительства Гагаузии, а также о запуске программ стажировок для изучения опыта привлечения инвестиций.

- Сможет ли Молдова вернуть былые позиции на российском рынке — некогда главной площадки для сбыта молдавских товаров?

— Конечно, вернуть утерянные позиции непросто, так как необходимо побороться с конкурентами, в том числе из стран ЕС, которые не упустили возможность занять традиционные ниши для молдавской продукции. Это потребует и времени, и средств, и дополнительных усилий. Но для Молдовы это важно. Ведь экономика республики действовала в рамках кооперации когда-то единого народнохозяйственного комплекса.

Евросоюзу не нужны молдавские фрукты и ягоды>>>

- Недавно Кишинев получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Может ли это в какой-то мере стать "рецептом успеха" для молдавской экономики?

— Не секрет, что более активное подключение Молдовы к деятельности СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выгодно для республики и ее граждан. Первый шаг в этом направлении уже сделан: Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС, что дает право ее представителям присутствовать на заседаниях органов Союза, ознакамливаться с содержанием принимаемых там документов, однако не позволяет участвовать в принятии решений. Разумеется, учитывая традиционный характер экономических связей между нашими странами, такой формат — далеко не предел. Ведь к этому подталкивает сама логика процессов евразийской интеграции.

Флаги стран-участниц ЕАЭС
Sputnik
Почему Молдова активизирует сотрудничество с ЕАЭС

- А какие конкретно преимущества может обеспечить Молдове вступление в ЕАЭС?

— В первую очередь — экономические. Если коротко, то суть заключается в том, что, привезя товар, открыв предприятие, вложив капитал в одной из трех стран, иностранные предприниматели получают возможность сразу работать на общем рынке товаров и услуг государств-участниц объединения без дополнительных процедур. Другими словами, действует свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Не нужно подстраиваться под требования каждого рынка в отдельности. Внутри ЕАЭС наблюдается свобода движения как произведенных в странах-участницах договора, так и товаров третьих стран благодаря отсутствию пошлин, унификации таможенных процедур и единым санитарным нормам. При этом иностранные инвесторы получают ряд тарифных и таможенных льгот.

Перспективы Молдовы в ЕАЭС>>>

- Каким Вы видите будущее российско-молдавских отношений?

— Очевидно, что у наших стран еще много нереализованных возможностей для дальнейшего развития отношений в различных сферах, но для этого необходимо все предметно прорабатывать. Должны происходить регулярные контакты по линии глав государств, а также на межправительственном и межпарламентском уровнях; проводиться постоянный конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами наших стран. 

ЕС, архивное фото
© AP Photo / Christian Lutz
Президент Молдовы высказал свою позицию послу ЕС об отношениях с Россией
К тому же необходимо продолжать развивать сотрудничество и между регионами, реализовывать потенциал экономических связей, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Восстановление разработанной и утвержденной в ноябре 2016 года российско-молдавской межправительственной комиссией комплексной программы дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству, реализация которой дала сбой не по нашей вине, также является важным резервом в наших отношениях. Не следовало бы забывать и следующий аспект — подписывая Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, Молдова в какой-то степени отошла от обязательств о зоне свободной торговли со странами СНГ. Полагаю, что возврат к беспошлинной торговле с семью странами Содружества также восстановил бы прежний уровень торговых связей. Безусловно, все это — при стремлении к преумножению традиционного духа дружбы и симпатии между народами наших стран, а также сохранении во многом общих культурно-ментальных ценностей россиян и молдаван. Отрадно, что этот потенциал имеет многовековую историю.

- Какое поздравительное послание Вы хотели бы передать по случаю Дня России?

— Позвольте поздравить всех россиян, проживающих в Республике Молдова, соотечественников с Днем России!
Убежден, что общее историческое наследие, культурная и духовная близость формируют надёжный фундамент для дальнейшего развития российского-молдавского межгосударственного диалога в политической, экономической и гуманитарной областях. Уверен в важности укрепления взаимовыгодного сотрудничества России и Молдовы на благо граждан двух стран в интересах мира и стабильности в регионе. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!

По теме

Мухаметшин: Россия сделает все, чтобы на Днестре говорили дипломаты, не пушки
Мухаметшин: отношения России и Молдовы ждет перезагрузка
Фарит Мухаметшин стал почетным гражданином Комрата
Теги:
отношения, посол, сотрудничество, интервью, День России, Фарит Мухаметшин, Евросоюз, ЕАЭС, ЕС, Молдова, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Певец Олег Погудин
    Очень точная нота

    "Серебряный голос России" Олег Погудин дал интервью Sputnik Эстония после аншлагового концерта в Таллинне.

  • Здание МИД Беларуси, архивное фото
    "Устаревшая позиция"

    Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.

  • Сотрудники патрульной полиции
    Сломанные крылья

    Жители горнолыжного курорта Гудаури побили с сотрудников компании, которая возит туристов на параплане.

  • Семейный отдых в Абхазии
    "Это стоит увидеть!"

    Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

На красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля
Искусство рисовать на теле: татуировки звезд - пикантные и не очень
Человек-паук попытался взобраться на небоскрёб в Сеуле
"Человек-паук" попытался взобраться на небоскрёб в Сеуле
В Европе растет число пожилых людей
Европа стареет: пожилые люди в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться