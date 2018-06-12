Фарит Мухаметшин: День России в Молдове отметят традиционно торжественно

Глава российской дипмиссии в Кишиневе Фарит Мухаметшин в преддверии Дня России рассказал в интервью Sputnik Молдова о сотрудничестве между нашими странами, а также о перспективах в отношениях двух государств.

В преддверии национального праздника Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня, посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин в эксклюзивном интервью агентству Sputnik рассказал о состоянии российско-молдавских отношений, а также о перспективах развития политических, экономических и гуманитарных связей между Москвой и Кишиневом.

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- Как в Молдове отметят День России?

— Во вторник, 12 июня, состоится торжественный прием, на который приглашены руководство Республики Молдова, общественные и политические деятели, представители организаций российских соотечественников, культуры, СМИ, широкой общественности.

- Как бы Вы могли бы охарактеризовать текущее состояние отношений между Молдовой и Россией?

— Не скрою, что нынешнее состояние российско-молдавских отношений переживает непростые времена. Запрет на трансляцию российских информационно-аналитических программ, объявление персонами нон грата наших дипломатов в Кишиневе под пресловутым предлогом "европейской солидарности" по сфабрикованному "делу Скрипалей", запрет на въезд в Молдову российских журналистов и деятелей культуры ограничивает потенциал нашего двустороннего сотрудничества. Не добавляет оптимизма и недавнее решение Конституционного суда Республики Молдова, по сути, открывающее дорогу для законодательного запрета на использование русского языка как средства межнационального общения.

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- Однако есть и позитивные тенденции, не так ли?

— Безусловно. К таковым можно отнести встречи на высшем уровне президентов Владимира Путина и Игоря Додона, результатами которых стало подписание соглашений по молдавским экспортерам и амнистии трудовых мигрантов. Обнадеживают и показатели торгово-экономического сотрудничества: в этом году двусторонний товарооборот вырос примерно на 11%. Хорошей площадкой для обсуждения проблемных тем станут запланированные в июле этого года консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран. В частности, речь идет об уже более трех лет "застрявших под сукном" двусторонних соглашениях в области трудовой миграции, пенсионного обеспечения, культурного сотрудничества и ряде других.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мухаметшин: отношения Молдовы и России сложные, но не стоит драматизировать

Несомненно, позитивной остается динамика межрегионального диалога в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. На сегодняшний день между 47 регионами России и Молдовы действуют соглашения о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. К примеру, АТО Гагаузия сотрудничает с субъектами Российской Федерации, из которых наиболее активно — с Санкт-Петербургом, Московской областью, Республикой Татарстан. Кстати, буквально недавно, на "полях" ПМЭФ-2018 (Петербургский международный экономический форум) достигнута договоренность об открытии в Казани представительства Гагаузии, а также о запуске программ стажировок для изучения опыта привлечения инвестиций.

- Сможет ли Молдова вернуть былые позиции на российском рынке — некогда главной площадки для сбыта молдавских товаров?

— Конечно, вернуть утерянные позиции непросто, так как необходимо побороться с конкурентами, в том числе из стран ЕС, которые не упустили возможность занять традиционные ниши для молдавской продукции. Это потребует и времени, и средств, и дополнительных усилий. Но для Молдовы это важно. Ведь экономика республики действовала в рамках кооперации когда-то единого народнохозяйственного комплекса.

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- Недавно Кишинев получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Может ли это в какой-то мере стать "рецептом успеха" для молдавской экономики?

— Не секрет, что более активное подключение Молдовы к деятельности СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выгодно для республики и ее граждан. Первый шаг в этом направлении уже сделан: Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС, что дает право ее представителям присутствовать на заседаниях органов Союза, ознакамливаться с содержанием принимаемых там документов, однако не позволяет участвовать в принятии решений. Разумеется, учитывая традиционный характер экономических связей между нашими странами, такой формат — далеко не предел. Ведь к этому подталкивает сама логика процессов евразийской интеграции.

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- А какие конкретно преимущества может обеспечить Молдове вступление в ЕАЭС?

— В первую очередь — экономические. Если коротко, то суть заключается в том, что, привезя товар, открыв предприятие, вложив капитал в одной из трех стран, иностранные предприниматели получают возможность сразу работать на общем рынке товаров и услуг государств-участниц объединения без дополнительных процедур. Другими словами, действует свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Не нужно подстраиваться под требования каждого рынка в отдельности. Внутри ЕАЭС наблюдается свобода движения как произведенных в странах-участницах договора, так и товаров третьих стран благодаря отсутствию пошлин, унификации таможенных процедур и единым санитарным нормам. При этом иностранные инвесторы получают ряд тарифных и таможенных льгот.

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- Каким Вы видите будущее российско-молдавских отношений?

— Очевидно, что у наших стран еще много нереализованных возможностей для дальнейшего развития отношений в различных сферах, но для этого необходимо все предметно прорабатывать. Должны происходить регулярные контакты по линии глав государств, а также на межправительственном и межпарламентском уровнях; проводиться постоянный конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами наших стран.

© AP Photo / Christian Lutz Президент Молдовы высказал свою позицию послу ЕС об отношениях с Россией

К тому же необходимо продолжать развивать сотрудничество и между регионами, реализовывать потенциал экономических связей, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Восстановление разработанной и утвержденной в ноябре 2016 года российско-молдавской межправительственной комиссией комплексной программы дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству, реализация которой дала сбой не по нашей вине, также является важным резервом в наших отношениях. Не следовало бы забывать и следующий аспект — подписывая Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, Молдова в какой-то степени отошла от обязательств о зоне свободной торговли со странами СНГ. Полагаю, что возврат к беспошлинной торговле с семью странами Содружества также восстановил бы прежний уровень торговых связей. Безусловно, все это — при стремлении к преумножению традиционного духа дружбы и симпатии между народами наших стран, а также сохранении во многом общих культурно-ментальных ценностей россиян и молдаван. Отрадно, что этот потенциал имеет многовековую историю.

- Какое поздравительное послание Вы хотели бы передать по случаю Дня России?

— Позвольте поздравить всех россиян, проживающих в Республике Молдова, соотечественников с Днем России!

Убежден, что общее историческое наследие, культурная и духовная близость формируют надёжный фундамент для дальнейшего развития российского-молдавского межгосударственного диалога в политической, экономической и гуманитарной областях. Уверен в важности укрепления взаимовыгодного сотрудничества России и Молдовы на благо граждан двух стран в интересах мира и стабильности в регионе. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!