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Студенты

Поступление в главный ВУЗ Приднестровья пойдет по новым правилам

© Sputnik / Игорь Лилиев
Общество
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Начался прием документов в ведущий ВУЗ Приднестровья – Приднестровский госуниверситет им Т.Г.Шевченко. Первый проректор поделился с корреспондентом Sputnik нововведениями в правилах приема в университет, а также условиями получения бонусов при поступлении.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июн – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровском госуниверситете им Т. Г. Шевченко стартовала приемная кампания. Как рассказал корреспонденту Sputnik первый проректор ПГУ Николай Смоленский, в нынешнем году в сравнении с прошлым правила поступления в университет существенно изменились. 

"Изменения коснулись своеобразного смещения центра тяжести в сдаче вступительных испытаний из школы в университет", — объяснил Смоленский.

По его словам, раньше выпускники сдавали непосредственно в школе комплекс выпускных испытаний в форме единого государственного экзамена двух типов (обязательные экзамены и по выбору), которые учитывались при поступлении в университет.

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В нынешнем году в школе сдаются лишь два обязательных экзамена (по математике и родному языку), которые также учитываются при поступлении в университет, а по всем остальным необходимым дисциплинам абитуриенты проходят вступительные испытания непосредственно в университете, как это было до 2010 года.

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"Такое решение делает приемную кампанию более ритмичной и для университета, и для самих абитуриентов, у которых есть три этапа сдачи выпускных и вступительных испытаний, разделенных между собой перерывами в тридцать и более дней", — подчеркнул первый проректор.

Предварительное тестирование в университете (для желающих) проводится в последнюю декаду апреля, выпускное тестирование в школе – в первую декаду июня месяца, а основное тестирование в университете – во вторую декаду июля месяца. 

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Как рассказал Смоленский, по мнению ректората, возвращение к прежнему подходу более эффективно по сравнению с действовавшей практикой приема экзаменов, так как это  позволяет университету самостоятельно осуществлять прием на обучение абитуриентов, исходя из их знаний и предпочтений, и благотворно сказывается на результатах приемной кампании.

По словам Смоленского, у ректората есть основания надеяться, что и в этом году приемная кампания в университет будет успешной, и контрольные цифры будут выполнены.

"Эти ожидания основываются на опыте прошлых лет. Определенный оптимизм вселяет то обстоятельство, что в предварительном тестировании приняли участие свыше одной тысячи человек, которые являются нашими потенциальными абитуриентами и что при распределении выпускников бакалавриата многие из них изъявили желание обучаться в магистратуре", — поясняет он.

Иностранные студенты в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Вузы Молдовы широко распахнули двери иностранным студентам

Несмотря на изменения в системе приема в университет, правила предоставления так называемых льгот, благодаря которым некоторые абитуриенты смогут получить фору при поступлении, неизменны. 

Как отмечает первый проректор, условно их можно разделить на две группы. 

Первые касаются объективных показателей абитуриентов. Существенным подспорьем при поступлении станет наличие медалей и дипломом с отличием, призовых мест на олимпиадах. На льготы могут претендовать и выпускники юношеских заочных школ, созданных при факультетах, у которых есть определенные бонусы при поступлении в университет. Второй тип льгот связан с семейными и личными обстоятельства абитуриентов, когда, например, дети-сироты или с ограниченными возможностями зачисляются  в университет вне конкурса. 

Приемная комиссия работает все будние дни с 9.00 до 17.00, а также в субботу с 9.00 до 14.00.

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Теги:
университет, правила, вуз, Приднестровье, Образование
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